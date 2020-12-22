شكرا لقرائتكم خبر عن دفعة ضباط الشرطة 2015 تهدى سريرين نقل المرضى لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد ناجى، مدير مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، إن ضباط الشرطة دفعة 2015، فى لافتة طيبة واصيلة منهم، قاموا بتسليم المستشفى سريران "ترولى" لخدمة المرضى وتسهيل نقلهم بالمستشفى كتبرع من الدفعة والتسهيل على االأطباء فى المستشفى لأداء مهام عملهم.

وأكد "ناجى" لـ ”الخليج 365”، أن ضباط الشرطة دفعة 2015، تواصلوا معه لمعرفة احتياجات المستشفى فى إطار مبلغ يتم تجميعه فيما بينهم يتم صرفها بأعمال خيرية كتبرعات على أرواح الشهداء من دفعتهم، مشيرا إلى أنه تم إبلاغهم بحاجة المستشفى إلى سريرين لنقل المرضى "ترولى".

وأوضح، وبالفعل تم توريد السريران للمستشفى بتكلفة وصلت 25 ألف جنيها، لخدمة المرضى والتسهيل على العاملين بالمستشفى، حيث توجه بالشكر لدفعة ضباط الشرطة 2015 على هذه اللافتة، ومؤكد أن جميع اطياف الشعب المصرى يدا واحدة خلف شرطتهم وقواتهم المسلحة، ومقدما الشكر أيضا للجيش الأبيض على ما يبذلونه من جهود لخدمة المرضى.

مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة تتسلم السريرين