شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب الأمناء والأمناء المساعدين للجان اتحادات الكليات بجامعة عين شمس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت انتخابات الاتحادات الطلابية لجامعة عين شمس مراحلها الأخيرة، حيث تتابع اللجنة العليا للانتخابات برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، انتخاب الأمناء والأمناء المساعدين للجان الاتحاد فى الكليات المختلفة

وتضم اللجنة العليا للانتخابات بجامعة عين شمس، كلا من الدكتور كريم البطوطى وكيل كلية طب الأسنان والدكتور تامر راضى أستاذ الاقتصاد ومستشار نائب رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ومحمد الخطيب أمين الجامعة المساعد وابراهيم سعيد المشرف على قطاع المدن الجامعية باقي المراحل المتبقية.

وأجريت إعادة الانتخابات بكل من كلية التمريض التى استطاعت استكمال النصاب القانونى لأعداد الطلاب الناخبين، فى حين أسفرت انتخابات الإعادة بكلية البنات عن عدم استكمال النصاب القانونى، ويتم اليوم انتخاب الأمناء والأمناء المساعدين للجان الاتحاد فى الكليات المختلفة، على أن يتم غداً انتخاب رئيس ونائب رئيس الاتحاد فى كل كلية، وتختتم العملية الانتخابية بانتخاب مجلس اتحاد الجامعة يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر الجارى.

وصرح الدكتور عبد الفتاح سعود رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن الجامعة بانتظار مجلس الاتحاد الجديد لتقديم كل الدعم له كما هى العادة مع المجالس السابقة والعمل على إعداد وتجهيز كافة الأنشطة بما يتناسب مع المرحلة الحالية من خلال الإجراءات الاحترازية المناسبة حرصا على سلامة طلاب الجامعة.