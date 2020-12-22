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شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: الزرافات الجديدة قيمتها حوالى 2 مليون دولار أمريكى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتورعبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن حديقة الحيوان استقبلت اليوم 3 زرافات جديدة، مؤكدا أنه فى إطار توجيهات القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، قامت الهيئة بسرعة إنهاء إجراءات شراء الزرفات من جنوب إفريقيا بنظام المبادلة بحيوانات أخرى من حديقة الحيوان، مشيرا إلى أن الزرفات الجديدة تقدر قيمتها بحوالى 2 مليون دولار امريكى.
من ناحيته قال الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان إن الزرافات وصلت قرية البضائع بمطار القاهرة فى التاسعة صباحا اليوم وقام فريق طبي من معهد صحة الحيوان والحجر البيطري بإجراء الكشف الطبي وسحب العينات اللازمة لفحصها والتأكد من خلو الزرفات من كافة الأمراض والأوبئة والفيروسات، مضيفا أن شراء الزرفات يأتى فى إطار التطوير المستمر لحديقة الحيوان حتى تنال إعجاب زائريها.
وتستقبل حديقة الحيوان بالجيزة التابعة لوزارة الزراعة، 3 زرافات جديدة لتعويض ما فقدته الحديقة خلال الأعوام الماضية وهو ما دفع إدارة الحديقة للبحث عن طريقة لإستيراد زرافات جديدة لتعويض فقدانها أحد أهم الحيوانات التى تحظى بالشعبية من زوار الحديقة.
يأتي استقبال الزرافات الجديدة بعد التعاقد على 2 زرافة أنثي وواحد ذكر زراف للحديقة، حيث يتم استيراد الزرافات طبقا للاشتراطات الدولية، ومن خلال برامج تبادل الحيوانات المهددة بالانقراض لحل مشاكل التكدس أو العجز فى بعض الحيوانات البرية.
كان الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أكد في تصريحات لـ" الخليج 365 ، عن وصول 3 زرافات من جنوب افريقيا لحديقة حيوان، حيث يتم شحن الزرافات على طائرة مخصصة لنقل الحيوانات من بلد المنشا، وبعدها وصولها يتم التعاقد مع شركة خاصة للسيارات المجهزة لنقلها الى حديقة حيوان الجيزة حتى مسكنها الجديد.
وأكد "رجائى"، أنه على الرغم من تراجع إيرادات حديقة حيوان الجيزة بسسب ازمة كورونا نجحت إدارة حديقة الحيوان بجلب العديد من الحيوانات المهدد بالانقراض بالتبادل ، ومنها إتمام الموافقة الاستيرادية لعدد 3 زرافات جديدة تم التعاقد عليها منها عدد 2 زرافة انثي وواحد ذكر زراف، وتم التعاقد عليها وفقا لمنظومة تبادل الحيوانات مقابل فرس النهر أو ما يطلق عليه سيد قشدة وعدد من الكباش الاروي ،موضحا أن استيراد الزرافات طبقا للاشتراطات الدولية، ومن خلال برامج تبادل الحيوانات المهددة بالانقراض لحل مشاكل التكدس أو العجز فى بعض الحيوانات البرية.
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