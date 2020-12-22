شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: الزرافات الجديدة قيمتها حوالى 2 مليون دولار أمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتورعبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن حديقة الحيوان استقبلت اليوم 3 زرافات جديدة، مؤكدا أنه فى إطار توجيهات القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، قامت الهيئة بسرعة إنهاء إجراءات شراء الزرفات من جنوب إفريقيا بنظام المبادلة بحيوانات أخرى من حديقة الحيوان، مشيرا إلى أن الزرفات الجديدة تقدر قيمتها بحوالى 2 مليون دولار امريكى.

من ناحيته قال الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان إن الزرافات وصلت قرية البضائع بمطار القاهرة فى التاسعة صباحا اليوم وقام فريق طبي من معهد صحة الحيوان والحجر البيطري بإجراء الكشف الطبي وسحب العينات اللازمة لفحصها والتأكد من خلو الزرفات من كافة الأمراض والأوبئة والفيروسات، مضيفا أن شراء الزرفات يأتى فى إطار التطوير المستمر لحديقة الحيوان حتى تنال إعجاب زائريها.