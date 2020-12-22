شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: تلقينا 192 ألف طلب للتصالح بجملة عوائد 665 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بأن إجمالي عدد الطلبات المقدمة لتقنين الأوضاع والتصالح في مخالفات البناء في قرى ومراكز المحافظة حتى الآن بلغت ما يقرب 192ألف طلب بجملة عوائد محصلة ما يقرب 665 مليون جنيه، مشيرا إلى أن هذه المبالغ المحصلة من ملف التصالح سيتم ضخها للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأكد محافظ المنوفية، لـ"الخليج 365"، على الاستمرار في تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء وتحصيل نسبة جدية التصالح 25% من قيمة المخالفة بالمراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة مع تقديم كافة التسهيلات لمساعدة المواطنين في إنهاء الإجراءات في وقت قياسي ودون أي أعباء، مشددا على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير أماكن مفتوحة كاستراحات للانتظار في حالة الازدحام .

وأوضح أنه لا تهاون فى استراد حق الدولة والشعب، مناشدا جموع المواطنين من أبناء المحافظة ممن لم يتقدموا بتقنين أوضاعهم حتى الآن سرعة التوجه للوحدات المحلية كل في نطاقه لتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المدة المقررة تحقيقاً للصالح العام.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية لأعمال لجان التصالح وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين والتأكد من إنتظام سير العمل وبذل المزيد من الجهد لتحقيق المستهدف من الملف باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تليها الدولة.