شكرا لقرائتكم خبر عن أثينا: اعترضنا مقاتلتين تركيتين إف 16 دخلتا الأجواء اليونانية أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت اليونان اليوم، إنها اعترضت مقاتلتين تركيتين إف 16 دخلتا الأجواء اليونانية يوم أمس، جاء ذلك نقلا عن العربية.

وأمس، دعا وزير خارجية اليونان "نيكوس دندياس"، تركيا بالكف عند تهديداتها بالحرب ضدنا، وقال: على تركيا وقف استفزازاتها وأنشطتها غير القانونية.

وأضاف وزير الخارجية اليونانى: نريد أن تصبح تركيا أكثر ميلا لأوروبا.

وكان وزير خارجية اليونان "نيكوس دندياس" قال الأحد، إن أثينا تسعى إلى منع إقامة قاعدة تركية فى ليبيا، مؤكدا أن أولويات بلاده فى ليبيا أن تخضع شواطئها لسيطرة قوى صديقة.

وأعرب وزير الخارجية اليونانى، عن أمله فى تراجع حكومة السراج عن مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا.

وفى وقت سابق، اتهم وزير خارجية اليونان - نيكوس دندياس، تركيا باستفزاز دول الجوار، والتصرف بطريقة مخالفة للقانون الدولى.

وقال وزير خارجية اليونان، إن تركيا تنقل المرتزقة إلى ليبيا وتعمل على تعريض الأمن والاستقرار فى المنطقة للخطر، وشدد وزير الخارجية اليونانى، على أن التعاون بين الدول الثلاث ليس موجها ضد أية دولة.