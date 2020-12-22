شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى ظهور بؤر لإنفلونزا الطيور فى مزارع للدواجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الحكومة ما تردد عن ظهور بؤر لإنفلونزا الطيور في مزارع للدواجن في بعض محافظات الجمهورية. كانت الحكومة، قد نفت ما تردد من أنباء بشأن تداول أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية في المستشفيات الحكومية، مُشددةً على أن جميع الأدوية المتداولة بكافة المستشفيات، والوحدات الصحية والصيدليات آمنة، ومطابقة لكافة معايير منظمة الصحة العالمية، كما تخضع جميعها لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة، من خلال سحب عينات عشوائية منها، وتحليلها في معامل الهيئة للتأكد من مدى سلامتها.

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