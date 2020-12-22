شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تدعو لعدم وصم مصابى كورونا.. وتخصص خطين لدعمهم نفسيا.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت وزارة الصحة المواطنين بعضهم البعض بعدم وصم مصابى كورونا، ووجهت بضرورة دعمهم الدائم للمساهمة فى رفع حالتهم المعنوية ودعما لصحتهم النفسية، وقالت وزارة الصحة والسكان: للتواصل مع الأطباء النفسيين بوزارة الصحة والسكان يرجى الاتصال على الأرقام: 08008880700 أو 0220816831.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.