شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار لمدة 5 أيام.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار والظواهر الجوية حتى الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غدا الأربعاء 23 ديسمبر 2020 إلى الاثنين 28 ديسمبر 2020. يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020: فرص أمطار خفيفة ( 20 % تقريبا ): على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة. أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ): على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة. أمطار خفيفة الى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة. شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. يوم الخميس 24 ديسمبر 2020 . أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) : على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة . أمطار خفيفة الى متوسطة ( 40 % تقريبا ) : على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة . شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. يوم الجمعة 2 ديسمبر 2020 : شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. يوم السبت 26 دسمبر 2020 : أمطار خفيفة ( 40 % تقريبا ) : على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة . أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة . شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. يوم الأحد 21 ديسمبر 2020: أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة. شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. يوم الاثنين 28 ديسمبر 2020 : شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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