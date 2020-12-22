شكرا لقرائتكم خبر عن أول فيديو من داخل بيت الزرافات الجديدة قبل وصولها حديقة الحيوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد حديقة الحيوان بالجيزة، استعدادات مكثفة لتجهيز بيت الزرافات الجديد، استعدادا لوصول 3 زرافات جديدة خلال ساعات، لتعويض ما فقدته الحديقة خلال الأعوام الماضية وهو ما دفع إدارة الحديقة للبحث عن طريقة لاستيراد زرافات جديدة لتعويض فقدانها أحد أهم الحيوانات التى تحظى باهتمام بالغ من زوار الحديقة.

وينشر ”الخليج 365” أول فيديوهات من داخل بيت الزرافات الجديد، قبيل وصول الـ 3 زرافات، من رش المساحات الخضراء وتجهيزها وتجيز البيت الخاص بالزرافات الثلاث.

وانتهت حديقة الحيوان بالجيزة من بيت الزرافات الجديد على مساحة تزيد عن 2 فدان، والذى يعد من الأماكن الأكثر استقبالاً للزوار بأحدث تصميم طبقا للاشتراطات الدولية، خاصة أن بيت الزرافات محبب للأطفال ، لما تتميز به الزرافات من صفات محببة للأطفال، لحجمها الكبير الذى يجعلها أطول الحيوانات البرية وأضخم المجترات، وأبرز خصائصها عنقها وقوائمها فارعة الطول، والنتوءات العظمية على رأسها الشبيهة بالقرون، ومنها تسعة أنواع، وتنتشر فى تشاد وجنوب أفريقيا والنيجر والصومال.

وأكدت وزارة الزراعة، أن الزرافات الجديدة وصلت المطار الساعة التاسعة صباحاً ومازالت هناك لم تخرج، لأن الحجر البيطرى ومعهد صحة الحيوان يقومان باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وإجراء جميع الفحوصات اللازمة لتأكد من خلوها من كافة الأمراض والأوبئة والفيروسات وهذه إجراءات مستمرة منذ ثلاث ساعات ومازالت ربما ساعات أخرى كثيرة.

وتستقبل حديقة الحيوان بالجيزة التابعة لوزارة الزراعة، 3 زرافات جديدة لتعويض ما فقدته الحديقة خلال الأعوام الماضية وهو ما دفع إدارة الحديقة للبحث عن طريقة لإستيراد زرافات جديدة لتعويض فقدانها أحد أهم الحيوانات التى تحظى بالشعبية من زوار الحديقة.

يأتي استقبال الزرافات الجديدة بعد التعاقد على 2 زرافة أنثي وواحد ذكر زراف للحديقة، حيث يتم استيراد الزرافات طبقا للاشتراطات الدولية، ومن خلال برامج تبادل الحيوانات المهددة بالانقراض لحل مشاكل التكدس أو العجز فى بعض الحيوانات البرية.

كان الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أكد في تصريحات لـ"الخليج 365"، عن وصول 3 زرافات من جنوب افريقيا لحديقة حيوان، حيث يتم شحن الزرافات على طائرة مخصصة لنقل الحيوانات من بلد المنشا، وبعدها وصولها يتم التعاقد مع شركة خاصة للسيارات المجهزة لنقلها الى حديقة حيوان الجيزة حتى مسكنها الجديد.

وأكد "رجائى"، أنه على الرغم من تراجع إيرادات حديقة حيوان الجيزة بسسب أزمة كورونا نجحت إدارة حديقة الحيوان بجلب العديد من الحيوانات المهدد بالانقراض بالتبادل، ومنها إتمام الموافقة الاستيرادية لعدد 3 زرافات جديدة تم التعاقد عليها منها عدد 2 زرافة انثي وواحد ذكر زراف، وتم التعاقد عليها وفقا لمنظومة تبادل الحيوانات مقابل فرس النهر أو ما يطلق عليه سيد قشدة وعدد من الكباش الاروي ،موضحا أن استيراد الزرافات طبقا للاشتراطات الدولية، ومن خلال برامج تبادل الحيوانات المهددة بالانقراض لحل مشاكل التكدس أو العجز فى بعض الحيوانات البرية.



بيت الزرافة (4)



بيت الزرافة (5)



بيت الزرافة (6)



بيت الزرافة (8)



بيت الزرافة (9)



بيت الزرافة (10)



بيت الزرافة (4)



بيت الزرافة (5)



بيت الزرافة (6)



بيت الزرافة (8)



بيت الزرافة (9)