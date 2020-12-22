المشروعات القومية المصرية تحصد جوائز العام بمجال أفضل المشروعات الهندسية بالشرق الأوسط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمساهمة فى إنجاز المشروعات القومية العملاقة لتنفيذ الخطط التنموية الشاملة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، واستمراراً لنجاحات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومسئوليتها فى الحفاظ على الريادة من خلال الإشراف على المشروعات القومية الكبرى التى يتم تنفيذها بالتعاون مع الشركات الوطنية العملاقة، حصلت عدد من المشروعات القومية المصرية الكبرى على عدد من الجوائز المقدمة من مؤسسة "MEED" العالمية لأفضل المشروعات المنفذة بالشرق الأوسط والتى أشرفت على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وحصل مشروع أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية على لقب مشروع العام والذى تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع تحالف شركتى كونكورد وبتروجيت، كما حصل مشروعى كوبرى روض الفرج وحقل ظهر على جائزتين ضمن أفضل سبعة مشروعات على مستوى الشرق الأوسط والتى تم تنفيذهم بالتعاون مع مكتب محرم باخوم وشركة المقاولون العرب.
المشروعات الهندسية بالشرق الأوسط
المشروعات الهندسيه
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