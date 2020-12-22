شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر.. رئيس المنطقة الصناعية المصرية بإثيوبيا يقاضى أديس أبابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها كشف المهندس علاء السقطى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس المنطقة الصناعية المصرية بإثيوبيا، عن قراره تعيين مكتب محاماة دولى من أجل تولى قضية أمام التحكيم الدولى ضد الحكومة الإثيوبية لحماية استثمارات المصريين هناك.

وقال المهندس علاء السقطى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه يبحث حاليًا عن مكتب محاماة له صفة دولية يتولى هذا الملف، وذلك بعد الاجتماع الذى عقده مع ممثلى السفارة الإثيوبية فى القاهرة يوم الأربعاء الماضى، والذى لم يشهد أية تطور إيجابى لحل أزمة الاستثمارات المصرية العالقة فى منطقة النزاع المسلح بإقليم تيجراى بإثيوبيا.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار..

رئيس المنطقة الصناعية المصرية بإثيوبيا يقاضى أديس أبابا أمام التحكيم الدولى

كشف المهندس علاء السقطى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس المنطقة الصناعية المصرية بإثيوبيا، عن قراره تعيين مكتب محاماة دولى من أجل تولى قضية أمام التحكيم الدولى ضد الحكومة الإثيوبية لحماية استثمارات المصريين هناك.

وقال المهندس علاء السقطى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه يبحث حاليًا عن مكتب محاماة له صفة دولية يتولى هذا الملف، وذلك بعد الاجتماع الذى عقده مع ممثلى السفارة الإثيوبية فى القاهرة يوم الأربعاء الماضى، والذى لم يشهد أية تطور إيجابى لحل أزمة الاستثمارات المصرية العالقة فى منطقة النزاع المسلح بإقليم تيجراى بإثيوبيا.

الحكومة تنفى ظهور بؤر لإنفلونزا الطيور فى مزارع للدواجن

نفت الحكومة ما تردد عن ظهور بؤر لإنفلونزا الطيور في مزارع للدواجن في بعض محافظات الجمهورية.

كانت الحكومة، قد نفت ما تردد من أنباء بشأن تداول أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية في المستشفيات الحكومية، مُشددةً على أن جميع الأدوية المتداولة بكافة المستشفيات، والوحدات الصحية والصيدليات آمنة، ومطابقة لكافة معايير منظمة الصحة العالمية، كما تخضع جميعها لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة، من خلال سحب عينات عشوائية منها، وتحليلها في معامل الهيئة للتأكد من مدى سلامتها.

المشروعات القومية المصرية تحصد جوائز العام بمجال أفضل المشروعات الهندسية بالشرق الأوسط

في إطار الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمساهمة فى إنجاز المشروعات القومية العملاقة لتنفيذ الخطط التنموية الشاملة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، واستمراراً لنجاحات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومسئوليتها فى الحفاظ على الريادة من خلال الإشراف على المشروعات القومية الكبرى التى يتم تنفيذها بالتعاون مع الشركات الوطنية العملاقة، حصلت عدد من المشروعات القومية المصرية الكبرى على عدد من الجوائز المقدمة من مؤسسة "MEED" العالمية لأفضل المشروعات المنفذة بالشرق الأوسط والتى أشرفت على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

القوات المسلحة تحصد الجائزة الذهبية للخدمات الطبية الأكثر ابتكاراً فى 2020

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بالمنظومة الطبية والرعاية الصحية المتطورة، والتى تتواكب مع المعايير العالمية، حصل كلاً من المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، والمستشفى الجوى التخصصى، على الجائزة الذهبية فى مجال تقديم الخدمات الطبية الأكثر ابتكاراً لعام 2020، وذلك فى المسابقة التى تم تنظيمها بالمؤتمر الأفروآسيوى فى مجال التأمين الطبى والرعاية الصحية، بمشاركة عدد من الجهات والمنظمات الطبية المتخصصة فى ذلك المجال .

جدير بالذكر، أن المؤتمر الأفروآسيوى أقيم تحت رعاية الإتحاد الأفريقى الآسيوى، والذى قد أنشىء عام 1964 وهو أحد المنظمات الإقليمية المسجلة فى الأمم المتحدة، ويشارك فى عضويته أكثر من خمسين دولة على المستوى الأفريقى والآسيوى، ويهدف إلى دعم أنشطة التأمين الطبى والرعاية الصحية، بالإضافة إلى تعميق التواصل والتعاون بين مقدمى الرعاية الصحية، وخبراء المهن الصحية والطبية، وهيئات الرعاية الصحية للدول الأعضاء.

الصحة تدعو لعدم وصم مصابى كورونا .. وتخصص خطين لدعمهم نفسيا.. التفاصيل

دعت وزارة الصحة المواطنين بعضهم البعض بعدم وصم مصابى كورونا، ووجهت بضرورة دعمهم الدائم للمساهمة فى رفع حالتهم المعنوية ودعما لصحتهم النفسية، وقالت وزارة الصحة والسكان: للتواصل مع الأطباء النفسيين بوزارة الصحة والسكان يرجى الاتصال على الأرقام: 08008880700 أو 0220816831.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.