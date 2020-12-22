"شتي في مصر".. "السياحة" تكشف مميزات المبادرة وتخفيض 50% على تذاكر الطيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أشادت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، بمبادرة "شتي في مصر" التي تستعد وزارتا السياحة والآثار والطيران المدني لإطلاقها خلال الفترة المقبلة بهدف تنشيط السياحة الداخلية.

ووصفت "شلبي"، في تصريح أدلت به إلى "الخليج 365"، اليوم الثلاثاء، المبادرة بـ"الطيبة والإيجابية" من جانب الطيران المصري، لافتةً إلى أنها مدمجة مع غرفة الفنادق بأسعار تنشيطية؛ بحيث يكون الباكيدج بسعر مناسب للجميع، لدعم السياحة الداخلية، وبهدف تهيئة الفرصة للمواطنين لرؤية معالم بلدهم، وزيادة الوعي والولاء والانتماء للشباب والصغار.

وكشفت نائب وزير السياحة عن أن المبادرة تعد بمثابة خطوة إيجابية لتعزيز النشاط السياحي مرة أخرى؛ خصوصًا السياحة الداخلية، حيث إن إطلاقها في هذا التوقيت يساعد في فك حصار السياحة الخارجية.

وأضافت "شلبي"، أن المبادرة جاءت مدعمة من إدارات الطيران الوطنية بأسعار مخفضة للمقاصد السياحية المختلفة (الغردقة- شرم الشيخ- الأقصر- أسوان)، وتتراوح بين 1500 و2000 جنيه للتذكرة الواحدة؛ بما يعادل تخفيض بنسبة 50% من سعر التذكرة الحالي.

من ناحيته، طالب وحيد عاصم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، شركات السياحة والفنادق، بالمشاركة والتسجيل في مبادرة "شَتِّي في مصر" لتنشيط حركة السياحة الداخلية بجميع المنتجعات والمدن السياحية المصرية بشكل مدعم.

وشدد عاصم، في تصريحات خاصة، على ضرورة الالتزام بالأسعار التي تم التوافق عليها خلال اجتماع وزيرَي السياحة والطيران، بمستثمري القطاع السياحي بجنوب سيناء، نهاية الأسبوع الماضي، موضحًا أنها تتراوح بين 600 و1500 جنيه للفرد في الليلة الواحدة بالفندق، وذلك طبقًا لدرجة النجومية ونظام الوجبات.

وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية أنه سيتم تعميم منشور من غرفة المنشآت الفندقية لجميع الفنادق بالأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة والفنادق العائمة؛ لدعوتها إلى المشاركة في المبادرة والتسجيل بها، بجانب أنه تم إقرار أن يكون حجز تذاكر الطيران من خلال السيستم.

وأشار عاصم إلى تولي غرفة الفنادق الترويج للفنادق المشاركة في المبادرة بشرط تقديم أسعار مخفضة سوف تحددها غرفة الفنادق طبقًا للدرجة الفندقية.

وجاءت تذاكر الطيران مدعمة لتكون على النحو التالي:

- القاهرة/ الأقصر/ أسوان، والعودة، بمبلغ 1500 جنيه.

- القاهرة/ شرم الشيخ/ القاهرة، بمبلغ 1750 جنيهًا.

- القاهرة/ الغردقة/ القاهرة، بمبلغ 2000 جنيه.

ويشهد القطاع السياحي خلال تلك الفترة أزمة اقتصادية طاحنة، وحالة من عدم الاستقرار؛ بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم، بالتزامن مع تزايد أعداد المصابين مرة أخرى؛ ما أدى إلى توقف السياحة الخارجية والتي تؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري والعاملين بهذا النشاط.

يُذكر أن وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الطيران المدني تخطط لإطلاق مبادرة "شتِّي في مصر"، قريبًا لتنشيط السياحة الداخلية، من خلال منح تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران والإقامة بالفنادق؛ خصوصًا مع قرب عيد الميلاد المجيد، وإجازة منتصف العام الدراسي؛ حيث تأتي المبادرة ضمن آليات قطاعَي السياحة والطيران، لدفع حركة السياحة الداخلية إلى المدن السياحية.