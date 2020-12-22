مطار القاهرة يستقبل 3 زرافات من جنوب إفريقيا لصالح حديقة حيوان الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

وصلت مطار القاهرة الدولي، 3 زرافات، لصالح حديقة الحيوان بالجيزة، لتعويض ما فقدته الحديقة خلال الأعوام الماضية من الزرافات.

وصلت الشحنة قادمة من جنوب إفريقيا عن طريق نظام التبادل مع حديقة حيوان جنوب إفريقيا، منها ذكر وعدد 2 أنثى، والزرافات الجديدة بأعمار لا تتجاوز عامَين.

وأكدت مصادر مطلعة بالحجر البيطري بمطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، أن الزرافات الثلاث سيتم حجزها لمدة 3 أشهر بحديقة الحيوان، على سبيل الحجر البيطري، نظرًا لعدم وجود مساحة بقرية البضائع أو مطار القاهرة الدولي للحجر البيطري، ويطبق عليها جميع إجراءات الحجر لمدة ٣ أشهر على عهدة الحديقة.

وطبقًا لبيانات الشحنة القادمة، تم توريد الزرافات الثلاث وفقًا لنظام التبادل التجاري لحيوانات برية؛ ومنها خلوها من الأمراض التي تمنع استيرادها والتي تحددها السلطات البيطرية.

وأضافت المصادر، أن الزرافات الثلاث وصلت على متن طائرة شحن مجهزة، ويتم شحن الزرافات عليها بوضع القعود، نظرًا لطولها وكبر حجمها، والذي يجعلها أطول الحيوانات البرية، وأضخم وأبرز خصائصها عنقها وقوائمها، فهي فارعة الطول، والنتوءات العظمية على رأسها الشبيهة بالقرون، ومنها تسعة أنواع، وتنتشر في تشاد وجنوب إفريقيا والنيجر والصومال.

وأوضحت المصادر أنه يتم الآن إجراءات الإفراج الجمركي، ومراجعة كل الشهادات الصحية القادمة بصحبة الزرافات؛ تمهيدًا للإفراح عنها بشكل مبدئي، لحين التأكد من سلامتا، وذلك خلال الأشهر الثلاثة القادمة؛ ليتم الإفراج البيطري النهائي عنها.