ارتكبوا 6 وقائع.. ضبط تشكيل عصابي استولى على أموال مواطنين بزعم استثمارها بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجح رجال مباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، في ضبط تشكيل عصابي استولى على أموال مواطنين بزعم استثمارها.

تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "مسئول شركة للخدمات المتكاملة، وآخر يحمل جنسية أجنبية وبحوزة الأول "كارنيه باسمه منسوب صدوره لإحدى الجهات ممهور بخاتم شعار الجمهورية "مزور" لتكوينهما تشكيلاً عصابيا ًتخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى استثمارها في مجال العمالة وتوريد المواد الغذائية بالشركة محل عمل أحد المتهمَين، وتهربهما من سداد الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية المستولى عليها ، وأقرا بارتكابهما 6 وقائع نصب بذات الأسلوب.

وبمناقشة المتهم الأول أقر بتحصله على الكارنيه المزور من أحد الأشخاص ، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أن "له معلومات جنائية" وعُثر بمسكنه على (عدد من الكارنيهات والشهادات منسوبين لجهات مختلفة "مزورين" - طبنجة صوت - عدد من الطلقات لذات العيار).

بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في أعمال النصب والاحتيال على المواطنين وحيازته للطبنجة الصوت بقصد الدفاع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.