شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد وزارة الثقافة خلال 2020.. نجح الوطن بوعي أبنائه في تجاوز تحدي «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جاء عام 2020 ليؤكد قدرة مصر على التصدي للتحديات وتجاوز الأزمات، فرغم القيود التي فرضتها جائحة كورونا على جميع دول العالم نجح الوطن من خلال وعي أبنائه على التعايش مع الفيروس المستجد، وجسدت وزارة الثقافة الرغبة في استعادة الشكل الطبيعي للحياة في مصر مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية للسيطرة على انتشار كوفيد 19، فبعد تعليق النشاط الذي استمر لمدة قاربت 4 أشهر تم استئناف الفعاليات الإبداعية وفقا للتدابير الوقائية التي لأقرتها الدولة، فكانت الأولى في المحيط العربي والإفريقي والعالمي التي أعدت خطة بديلة لاستكمال رسالتها التنويرية ونشر الوعي بين جموع المصريين بما تملكه من مخزون إبداعي وعناصر متعددة من القوة الناعمة ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل كان لها السبق في عودة النشاط الفعلي على مسارح وساحات مفتوحة أعدت خصيصا لذلك.

وفي هذا التقرير نرصد أهم محاور حصاد الثقافة المصرية في عام 2020:-

19 مشروعا تم انشائها واعادة تطويرها:-

استمرت حركة التوسع في إنشاء المراكز الفكرية والثقافية بالوزارة تنفيذا لإستراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق العدالة الثقافية بين أفراد المجتمع حيث افتتحت الوزارة وأعادت تطوير وتحديث 19 صرحا ثقافية وتعليميا ما بين قصور وبيوت ومكتبات ومسارح ومباني إدارية هي «مبنى الرقابة على المصنفات الفنية بشارع القصر العيني، منفذ بيع إصدارات هيئة الكتاب بمساكن عين شمس، قصر ثقافة توشكي بأسوان، قصر ثقافة حاجر العديسات بالأقصر، مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، مكتبة مصر العامة بفاقوس في الشرقية، تطوير وتحديث متحف الفن الحديث بساحة الأوبرا، تحديث وتطوير سينما ومسرح السادات الشتوي في المنوفية وافتتاح قصر ثقافة وادي النطرون بالبحيرة إلى جانب افتتاح 5 مشروعات تعليمية وابداعبة بأكاديمية الفنون بالهرام تتمثل في افتتاح 5 مكتبات بسور الأكاديمية لقطاعات وزارة الثقافة»قصور الثقافة، هيئة الكتاب، المركز القومي للترجمة، المجلس الأعلى للثقافة وصندوق التنمية الثقافية إضافة إلى دار المعارف، إعادة افتتاح معهد الموسيقى العربية بعد عمليات الإحلال والتجديد والتطوير على احدث النظم، افتتاح متحف الفنون الشعبية، افتتاح مدرسة الفنون ومدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية الاولى من نوعها في مصر وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 495.488.000 جنيه.

84 ألف نشاطا الكترونيا وفعليا وأكثر من 6 مليون مستفيد

قامت وزارة الثقافة من خلال دار الاوبرا اول عرض بالتقنية الهولوجرام على المسرح الكبير يتضمن حفلا لكوكب الشرق ام كلثوم وشهد نجاحاً جماهيرياً ضخماً كما نظمت قطاعات وزارة الثقافة المختلفة 84 الف نشاطا الكترونيا وفعليا في محافظات مصر خلال عام2020 استفاد منه 6 مليون و300 الف مواطن فبعد اعلان تعليق الانشطة في الربع الأول من العام أطلقت الوزارة المبادرة الالكترونية «خليك في البيت الثقافة بين ايديك» تُمكن الجميع من مشاهدة ما تملكه الوزارة من روائع وكنوز فنية وثقافية أون لاين على شبكة الانترنت من خلال قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب أو المنصات الرقمية التابعة لقطاعاتها على وسائل التواصل الإجتماعي المتعددة كما أتاحت عدد ضخم من إصداراتها على الموقع الالكتروني للوزارة على الانترنت وذلك للاطلاع والتحميل مجانا وبلغ عدد الانشطة الفعلية التي قدمتها قطاعات الوزارة (35) ألف نشاطا خلال الربع الاول من العام وبعد العودة التدريجية لاقامة الانشطة في الاماكن المفتوحة وفق الاجراءات الاحترازية في يوليو استفاد منها مليون و300 الف شخص، كما تم تقديم ( 49) ألف نشاط ما بين مسرحيات وندوات وأمسيات فنية وفكرية وافلام تسجيلية وعروض المبادرات شاهدها 5 مليون مواطن في مصر والعالم .

100 معارضا الكتب على مستوى الجمهورية

أولت الوزارة اهتماما بالغا كي يصل الكتاب والمعرفة إلى كافة المواطنين وخاصة في محافظات ودعما لصناعة النشر في ظل جائحة كورونا وتحقيقا للعدالة الثقافية كمحور من محاول استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 حيث نظمت الوزارة من خلال قطاعاتها أكثر من 100 معرضا للكتاب على رأسها الدورة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية بمشاركة 900 دار نشر عربي ومصري واجنبي من 40 دولة حول العالم شغلو 808 جناح وتخطى عدد زواره 3.8 مليون زائر واختيرت السنغال ضيف شرف الدورة وجمال حمدان شخصيته وتتابعت معارض الكتب على مستوى الجمهورية حيث تنوع توزيعها ما بين الجامعات مثل الأزهر، الإسكندرية، الودي الجديد، أسيوط، سوهاج وبني سويف ومدن ومراكز المحافظات مثل المنصورة قنا والأقصر ولأول مرة منذ فترة طويلة ينظم معرضا للكتاب بساحة دار الأوبرا كما وصلت معرض الكتب لأول مرة إلى (24) قرية في الصعيد مقسمة على (4) محافظات هي (5 ) قرى بأسيوط في مركز شباب قرية التمساحية، ديروط الشريف، مركز شباب الشيخ نجيب، ابنوب، النخيلة، (6 ) قري بالمنيا هي منشأة زعفرانة، أطسا البلد، بردنوها، ابوقرقاص، أبوان ودهمرو، ( 6) قرى بسوهاج هي بندار الكرمانية، الصلعا، طهطا، شطورة، طما وأم دومة، و(7) قري بالوادي الجديد هي المنيرة، مدرسة الراشدة الثانوية، المعصرة، بيت ثقافة القصر، بولاق وشرق بولاق إلى جانب عشرات المعارض الثابتة لقصور الثقافة بمقراتها في محافظات الصعيد أو التي تُنظم بالتوازي مع الأنشطة الثقافية والفنية التي تقام على مدار العام وتشارك بها أيضا هيئة الكتاب، كما شاركت الوزارة في 4 معارض دولية هي نيودلهي، الدار البيضاء، مسقط والشارقة.

34 مليون زائر لمبادرة خليك في البيت الثقافة بين إيديك على يوتيوب:-

كانت أكبر التحديات هو كيفية وصول المنتج الثقافي والفني والفكري إلى المواطنين في الوقت الذي طبقت فيه الدولة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا فجاءت فكرة مبادرة «خليك في البيت الثقافة بين أيديك» والتي تهدف إلى بث ما تملكه الوزارة وقطاعاتها المتعددة من كنوز إبداعية وفكرية وفنية أون لاين عبر قناة الوزارة على اليوتيوب ليصل عدد المشتركين بالقناة إلى قرابة 109 ألف شخص واستطاعت جذب أكثر من 34 مليون زائر من 28 دولة حول العالم من خلال بث 354 محتوى إبداعي وبلغ عدد ساعات المشاهدة قرابة 310 ألف ساعة إلى جانب إتاحة إصدارات وزارة الثقافة على الموقع الرسمي لها للاطلاع والتحميل بالمجان حيث بلغ عدد قراء الكتب 325 الف 756 قارئ فحين حققت الجولات الافتراضية لمتاحف الفنون التشكيلية 110 ألف و215 زائر منذ انطلاق المبادرة.

• 10 مبادرات فكرية وفنية.

قامت وزارة الثقافة بتنفيذ 10 مبادرات ومشاريع فكرية وفنية وفقاً للتوجهات الإستراتيجية للدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإلى الرؤية العامة لبرنامج الحكومة الذي يتضمن مساراً خاصاً ببناء الإنسان وإعادة تشكيل الوعي وتطوير المجتمع إلى جانب ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية وتعزيز قيم المواطنة، وهي على النحو التالي:-

1- مبادرة «صنايعية مصر للتدريب المهنى

تم اطلاق مبادرة صنايعية مصر تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية انطلاقا من الدور الوطنى الهادف إلى صون الهوية والحفاظ على ملامحها المتفردة وبهدف إعادة الحرف التقليدية والتراثية المصرية إلى دائرة الضوء، وتعمل على إحياء وتأهيل جيل جديد من المبدعين في هذا المجال حيث يقوم بتنفيذها صندوق التنمية الثقافية في مركز الفسطاط للحرف التقليدية، وقد تقدم للمشاركة في المبادرة 430 شخص، تم اختيار 43 فنان وحرفى منهم تراوحت أعمارهم بين 18 و40 سنة وتم تدريبهم وتخريجهم كدفعة أولى بالمبادرة على مجالات الخزف – النحاس – التطعيم بالصدف– الخيامية- قشرة الخشب وفنون الحلى، بعد المقابلة الشخصية اللازمة وأشرف على تأهيلهم نخبة من كبار المتخصصين بكليات الفنون المختلفة، والحرفيين المتميزين بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، كما تم تعميمها في المحافظات من خلال قصور الثقافة شملت المرحلة الأولى منها 13 محافظة حيث تم تنظيم 26 ورشة تدريبية بواقع ورشتين في كل محافظة .

2- مبادرة الورش المسرحية «ابدأ حلمك»

والتي تقيمها فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح بالمجان، وذلك لتنفيذ خطة دعم واكتشاف المواهب الفنية التمثيلية الشابة الجديدة من خلال اختبارات القبول للمتقدمين، ذلك ضمن استراتيجية وزارة الثقافة لضخ دماء جديدة شابة من الفنانين حيث تخرج منها ثلاثة دفعات نتج عنهم ٢٣٠ فنان، كما تم اطلاق المشروع من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة في الاقاليم وتم تخريج الدفعة الاولى من الورشة باسيوط حيث تقدم للاشتراك فيها ٧٠٠ شاب وفتاة وقع الاختيار على ٥٣ متدربا بواقع ٢٤ فتاة و٢٩ شاب وجاري العمل على تخريج الدفعة الاولى من الورشة من ابناء محافظتى الشرقية والفيوم.

3- مبادرة ذاكرة المدينة

وتهدف إلى توثيق الهوية المعمارية للمناطق التراثية في مصر وترصد الأحوال الإجتماعية لأبنائها في الماضى وذلك من خلال الجهاز القومى للتنسيق الحضارى حيث بدأت بمنطقة جزيرة الزمالك التي تحمل قيمة تاريخية مميزة مع توالي اختيار ما بعدها من مناطق ذات طبيعة مماثلة.

4- مباردة حكاية شارع

مشروع يقوم عليه الجهاز القومي للتنسيق الحضاري يهدف إلى توثيق حكاية اسماء الشوارع من خلال لوحات تذكارية توضع في بداية الشارع تم الانتهاء من تركيب 150 لوحة.

5 – مبادرة عاش هنا

إحدى مبادرات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري التي تهدف إلى التعريف بالرموز الوطنية والأماكن التي عاشوا بها وتم الانتهاء من تركيب 430 لوحة وتم إدراج أسماء أبطالنا من شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية في المبادرة تقديرا لبطولاتهم وتضحياتهم المشرفة.

6- مبادرة المؤلف مصري

و تهدف إلى انتاج عروض مسرحية مصرية خالصة لم يسبق تقديمها لدعم واثراء المسرح المصرى بما يساهم في ترسيخ الهوية الوطنية حيث تم إنتاج 10 عروض مسرحية قصيرة وتصويرها بشكل احترافى .

7- مبادرة مسابقة الصوت الذهبي وتحويلها إلى مشروع قومي لاكتشاف المواهب

تم تحويل مسابقة الصوت الذهبي إلى مشروع قومي لاكتشاف المواهب يبرز إستراتيجية تحقيق العدالة الثقافية حيث تجسد التكامل بين القطاعات بزيادة قيمة جوائز المسابقة وتحويلها إلى مشروع ثقافي قومي لاكتشاف وصقل المواهب الواعدة في مختلف مجالات الإبداع يطوف محافظات مصربالتعاون بين كل من صندوق التنمية الثقافية ودار الأوبرا المصرية والهيئة العامة لقصور الثقافة وتهدف إلى اكتشاف ورعاية شباب الموهوبين في مجال الغناء حتى سن 30 سنة .

8- مباردة «اضحك- فكر – اعرف» المسرحية على اليوتيوب

تهدف إلى تقديم أعمال عالمية بالاسلوب الابداعى المصرى ومشاركة عظماء ورموز المسرح بها تثرى فعالياتها وتم تدشين فعاليات برنامجها الذي ينفذه البيت الفنى للمسرح ممثلاً في فرقة مسرح المواجهة بالتعاون فرقة المسرح القومى ويستلهم عدد من القصص القصيرة للمؤلف الروسى العالمى انطون تشيكوف وذلك من خلال تسجيلها وعرضها على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب .

9- إطلاق سلسلة علاقات ثقافية

وتقام بالتعاون بين كل من قطاع العلاقات الثقافية الخارجية والمجلس الاعلى للثقافة وهي عبارة عن سلسلة ندوات تاتى ضمن خطوات توطيد الاواصر بين مصر ومختلف الدول والقاء الضوء على فعاليات وانشطة التبادل الثقافى مع شعوب العالم، وكل امسية من السلسلة تستضيف سفير الدولة المحتفى بها للتعريف بثقافة دولته مع التركيز على الصلات الثقافية التي تجمع بلده بمصر على مدار التاريخ.

10- المبادرة التشكيلية «الفن للخير» لدعم صندوق تحيا مصر في مواجهة كورونا

تعد «الفن للخير» احد نماذج اصطفاف أبناء الوطن في مواجهة التحديات بالتبرع بقيمة لوحات اكثر من 100 فنانا تشكيليا لصالح صندوق تحيا مصر في مبادرة الفن للخير والتي ينظمها قطاع الفنون التشكيلية بهدف دعم الصندوق وتخصيصها بالكامل للمستشفيات الحكومية للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد وتداعياته.

• المهرجانات والملتقيات:-

رغم الجائحة لم تغفل وزارة الثقافة رعايتها للمهرجانات والملتقيات الفكرية والفنية حيث نظم وقدمت الرعاية لأكثر من 14 مهرجانا وملتقيا فنيا وأدبيا إيمانا منها بأهميتها في إحداث الحراك الفكري والإبداعي الذي يخدم القوة الناعمة المصرية كان منها مهرجان دندرة للموسيقي والغناء بمحافظة قنا الذي يعد الاول من نوعه في جنوب مصر وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار الممثلة في هيئة تنشيط السياحة وجامعة جنوب الوادى وضم 10 حفلات على مدار 6 ايام، المهرجان القومي للمسرح الدورة 13، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ 42، مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية الدورة 29، مهرجــان ســمـاع الـدولى لـلإنشاد والموسيقى الروحية الدورة 13، ملتقي القاهرة الدولي لفنون الخط العربي الدورة الـ 5، سمبوزيوم اسوان الدولى للنحت الدورة 25، مهرجان الاسكندرية السينمائي الدولي الدورة 36، مهرجان الاقصر للسينما الافريقية الدورة الدورة الـ 9، مهرجان المسرح التجريبي الدورة 27 وتم تنظيمه اون لاين نظرا لانتشار جاحة كورونا، ملتقي الاقصر للتصوير، مهرجان أسون الدولي لافلام المرأة الدورة الـ 4، مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير الدورة الـ 6، مهرجان شرم الشيخ لمسرح الشباب الدورة 5.

• 325 عرض مسرحي

رغم غلق قاعات المعارض والمسارح استطاعت قطاعات الوزارة من خلال العام من تقديم (325) عرضا مسرحيا على مستوي الجمهورية لجميع الفئات قدموا 1753 ليلة عرض، حيث أنتج البيت الفني للمسرح وأعاد تقديم 56 عرضا مسرحيا بواقع 705 ليلة عرض، وانتج البيت الفني للفنون الشعبية 7 عروض مسرحية بواقع 247 ليلة عرض فيما أنتجت الهيئة العامة لقصور الثقافة 258 عرضا مسرحيا لفرق النوادي والتجارب النوعية ولقاء المخرجين وورشة ابدأ حلمك في المحافظات بواقع 774 ليلة عرض، أما المركز القومي لثقافة الطفل فقد أنتج 4 عروض موجة للأطفال بواقع 27 ليلة عرض.

• المشاركات الدولية

نجحت مصر في تسجيل النسيج اليدوي بالصعيد على قوائم الصون العاجل للتراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو وذلك عبر جهود وزارتى الثقافة ووزارة الخارجية وهو الملف الخامس الذي تم تسجيله بعد ( السيرة الهلالية والتحطيب والاراجوز والممارسات المرتبطة بالنخله ) كما شاركت ونظمت الوزارة من خلال قطاعاتها في عدد من الفعاليات الفكرية والفنية الدولية حيث شارك الهيئة المصرية العامة للكتاب في معارض نيودلهي، الدار البيضاء، مسقط الشارقة الدولي للكتاب، كما نظمت أكاديمية الفنون المؤتمر العلمي الثاني بعنوان المرأة الإفريقية أيقونة القارة السمراء «اون لاين» كما شارك البيت الفني للمسرح بعرض انا كارمن في المهرجان الدولي النسائي للمونودراما بالجزائر وحصل على جائزة افضل عرض به وشارك عرض حريم النار في فعاليات المهرجان الدولي للمسرح التجريبي في دورت الت 27 كما نظم المجلس الاعلى للثقافة عدد من الندوات واللقاءات الفكرية أون لاين شارك فيها ادباء ومفكرين من دول عربية وأجنبية مثل «العراق، تونس، المغرب، ليبيا، عمان، البحرين، سوريا، لبنان، الأردن، الجزائر، الكويت، فلسطين، بلجيكا، فرنسا، ايطاليا، سودان» واستضافت مسارح دار الاوبرا المصرية عدد من الفرقة الاجنبية الزائرة هي فرقة كايرو ستيبس (مصر / ألمانيا)، نيران جورجيا ( باليه جورجيا الملكي )، باليه ميلانو (ايطاليا)، اوركسترا هيلونغجيانغ السيمفوني (الصين)، اليوم العالمي للهند، احتفال بذكري العشرين لاقامة بين علاقات مصر وكوريا، فرقة موسيقية ( شيلي)، رباعي تينور ( جمهورية التشيك).