شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مبادرة «الحكومة».. كل ما تريد معرفته عن استخراج الطاقة من روث الحيوانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار مساهمة وزارة البيئة في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجا، تم افتتاح 60 وحدة بايوجاز من ورث الحيوانات في قرية بني حسن في محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء.

وينٌفذ المشروع بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة وبنك الكويت الوطني ومنظمة العمل الدولية لتنفيذ 60، بتكلفة 200 ألف جنيه.

يهدف المشروع لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الربط بين الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، كما يحقق البعد الوطني للتنمية.

ما هو البايوجاز؟

البايجاز أو الغاز الحيوي هو نوع من الوقود الحيوي يتم إنتاجه بشكل طبيعي من خلال عملية يطلق عليها الهضم اللاهوائي أو التخمر، للنفايات العضوية، والمواد القابلة للتحلل الحوي مثل بقايا الطعام ومخلفات الحيوانات والسماد، في بيئة لاهوائية «بيئة خالية من الأكسجين»، حيث ينتج عن هذه العملية مزيجًا من الغازات، مثل الميثان وثاني أكسيد الكربون.

خلال عملية الهضم الهوائي يتم تحويل النفايات إلى طاقة من خلال عملية التخمير التي تؤدي إلى تفكك المادة العضوية، وتعتبر هذه العملية من أفضل طرق إنتاج الطاقة، نظرًا لارتفاع نسبة الميثان في الغاز الحيوي حيث تصل إلى 75.5%، وهو قابل للاشتعال وينتج كمية كبيرة من اللهب الذي يمكن استخدامه كمصدر للطاقة، الرخيصة.

استخدامات البايوجاز

الوقود المستخرج من البايوجاز يمكن استخدامه في العديد من الأغراض التي تستدعي التسخين مثل الطبخ ومنشآت إدارة النفايات الحديثة وتشغيل أي نوع من المحركات الحرارية، كما يستخدم لتوليد الطاقة الميكانيكية أو الإلكترونية، بالإضافة لاستخدامه في إنتاج الكهرباء.

كما يشبه الغاز الحيوي الغاز الطبيعي إلى حد كبير، حيث يعتبر مصدر متجدد للطاقة مما يؤهله أن يكون محل اهتمام لجميع دول العالم للحصول على الطاقة حيث استبدلته الولايات المتحدة بوقود المركبات بنسبة 17%، كما تعمل مئات السيارات والحافلات في السويد بالغاز الحيوي المكرر ويتم إنتاج الغاز الحيوي في السويد بشكل أساسي من محطات معالجة مياه الصرف الصحي ومدافن النفايات، وتقوم واحدة من أكبر صانعي الجبن في المملكة المتحدة ببناء مصنع ضخم على أن يعتد على الغز الحيوي.

هل البايوجاز مصدر طاقة صديق للبيئة؟

ووفقًا لموقع «homebiogas» يصنف علم البيئة الغاز الحيوي من ضمن مصادر الطاقة الصديقة للبيئة، لأنه يخفف من مشكلتين بيئيتين رئيسيتين، وهما وباء النفايات العالمي الذي يطلق مستويات خطيرة من غاز الميثان كل يوم، والاعتماد على طاقة الوقود الحفري لتلبية الطلب العالمي على الطاقة.

حيث يوفر المال والطاقة والمواد من خلال معالجة النفايات في الموقع علاوة على ذلك، لا يتطلب استخدام الغاز الحيوي استخراج الوقود الحفري، وبالتالي فعملية استخراجه لا ينتج عنها مواد مضرة بالبيئة.

يمتلك غاز الميثان الذي تعتمد عليه عملية استخراج الغاز الحيوي ما يقرب من 20 إلى 30 ضعفًا من قدرات احتجاز الحرارة لثاني أكسيد الكربون، وهذا يعني أنه عندما يتحول رغيف الخبز المتعفن إلى غاز حيوي، فإن التأثير البيئي للرغيف سيكون أقل قوة بحوالي 10 مرات مما لو تُرك لتتعفن في مكب النفايات، ونفس الشيء ينطبق على ورث الحيوانات.

تاريخ الغاز الحيوي

يشير الموقع إلى أن بعض الروايات تقول إن الاستخدامات الأولى للغاز الحيوي للآشوريين في القرن العاشر والفرس في القرن السادس عشر، وأحدث القرن العشرين نهضة في كل من أنظمة الغاز الحيوي الصناعية والصغيرة الحجم.

في القرن الثامن عشر، أصبح من الواضح للكيميائي الفلمنكي جان بابتيز فان هيلمونت أن المواد العضوية المتحللة تنتج غازًا قابلًا للاحتراق، وبعد فترة وجيزة، أوضح جون أن هذا الغاز القابل للاشتعال هو غاز الميثان، ويعود تاريخ أول مصنع كبير للهضم اللاهوائي إلى عام 1859 في بومباي.

وفي عام 1898، استخدمت المملكة المتحدة الهضم اللاهوائي لتحويل مياه الصرف الصحي إلى غاز حيوي، والذي تم استخدامه بعد ذلك لإضاءة مصابيح الشوارع. للقرن التالي، تم استخدام الهضم اللاهوائي في المقام الأول كوسيلة لمعالجة مياه الصرف الصحي البلدية. عندما ارتفعت أسعار الوقود الأحفوري في السبعينيات من القرن الماضي، زادت شعبية وكفاءة محطات الهضم اللاهوائية الصناعية.

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية