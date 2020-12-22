شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تكرّم موظف أنقذ مدينة سمالوط من كارثة منذ 4 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، بتكريم أحمد فضل رفاعي، رئيس حركة محطة سمالوط، تعرض لحروق بالغة منذ أكثر من أربعة أعوام، أثناء قيامه باطفاء صهريج بقطار محمل بالسولار اشتعلت فيه النيران بمحطة سمالوط التابعة لمحافظة المنيا.

وقال بيان الهيئة ان رئيس الهيئة حرص منذ توليه رئاسة مجلس إدارتها على متابعة حالة البطل الذي انقذ كارثة منذ اصابته وحتى تعافيه تمامًا، مسخرًا لحالته كافة الإمكانات اللازمة لتمام التعافي والشفاء، وداعمًا له ولأسرته طيلة فترة علاجه، إلى ان وجهت له الدعوى بعد تعافيه وقدرته على التحرك وذلك لتكريمه على بسالته اوالتي كانت سببًا في انقاذ الكثير من الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

أعرب المهندس أشرف رسلان عن سعادته البالغة باستقبال البطل، متمنيًا له دوام الصحة والتوفيق في عمله، ومعتبرًا إياه مثالًا يحتذى به في الإخلاص والتفاني في العمل.

كما حرص رئيس الهيئة على تسليم السيد المُكرم شهادة تقدير، مصدرًا تعليماته بصرف حافز تشجيعي له نظير ما قدمه، معتبرًا ذلك بمثابة منحة بسيطة لا توازي ما قام به من عملٍ جليل.