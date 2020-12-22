محافظ المنيا: الهدف من «البيوجاز» نشر تكنولوجيا الطاقة الحيوية وخلق فرص عمل جديدة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا اليوم، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لافتتاح مشروع الطاقه الحيويه الذي تنفذه وزارة البيئة بقرية بني حسن الشروق بمركز أبوقرقاص
جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفي عبدالنبي رئيس جامعه المنيا والمهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة والمهندس طارق ابو النجا ممثلا لبنك الكويت الوطني
تنفذ المشروع وزارة البيئة من خلال تنفيذ 60 وحده منزلية للبيوجاز بقرية بني حسن بمركز أبوقرقاص في جنوب المنيا، وتعديل وصيانه 20 وحده.
ويتركز المشروع على خلق فرص عمل جديدة من خلال تدريب عدد من المهندسين والفنين، وقد تم تأسيس 6 شركات جديدة، تستطيع استكمال العمل في هذا المجال، مع مراعاة أن يكون الجزء الكبير من المستفيدين من المهندسات والرائدات الريفيات، وذلك استكمالا لدور وزارة البيئة في جميع المجالات ومنها مجال الطاقة الحيويه وتفوير بدائل رخيصه للطاقة في المجتمعات المحلية.
قال محافظ المنيا، ان القيادة السياسية للدولة بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد أولت اهتماما بالغاً بقضية البيئة، وأصبح الحفاظ عليها هدفاً استراتيجيا ومن أهم مكونات خطة التنمية المستدامة لمصر 2030، ولذلك فقد تضاعفت جهود الحكومة على مختلف المستويات بالأبعاد البيئية كثيراً في السنوات الأخيرة.
وجه المحافظ، الشكر والتقدير للقائمين على تنفيذ تلك الاعمال بالمحافظة، والعمل على تعظيم مواردها والاستفادة منها، وخلق بيئة متكاملة من كافة الخدمات، وذلك من خلال تقديم الدعم الكامل لأنشاء وحدات البيوجاز المنزلية كمصدر مستدام للسماد العضوي وبصفة خاصة في المناطق الريفية والقري الاكثر احتياجا.
اشار المحافظ، ان الهدف من تنفيذ المشروع هو نشر تكنولوجيا الطاقة الحيوية وخلق فرص عمل جديدة من خلال إنشاء وحدات البيوجاز، بالإضافة لخلق العديد من العوائد على كافة المستويات البيئية والصحية والمجتمعية.
واكد المحافظ، على الجهود المبذولة من وزارة البيئة، للاهتمام بتنفيذ الاعمال المتعلقة بكافة الجوانب البيئية بالمحافظة، جاء أهمها إنشاء مؤسسة الطاقة الحيوية كمؤسسة غير هادفة للربح، وتهدف إلى نشر تكنولوجيا الطاقة الحيوية بصفة عامة، للعمل على إزالة كافة العوائق الفنية والمالية والمؤسسية لنشر الاساليب التكنولوجية داخل المحافظة، بالإضافة لخلق فرص عمل مبتكرة من خلال المساعدة في إنشاء شركات صغيرة ومتوسطة تعمل في مجال الطاقة الحيوية .
اعرب المحافظ، على خالص شكرة وتقديره لشركاء مصر الفاعلين منظمة العمل الدولية / بنك الكويت الوطني على الشراكة المثمرة والبناءة مع وزارة البيئة، نحو مجتمع وبيئة أفضل لخدمة المواطنين .
وستشمل زيارة الوزيرتين تسليم شهادات للمهندسين والفنيين المدربين بمشروع وحدات البيوجاز المنزلية، كما تتضمن عرض لفكرة ومراحل المشروع ثم يعقبها زيارة تفقدية لموقع تنفيذ المشروع بقرية بني حسن بمركز ابو قرقاص جنوب المحافظة .
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