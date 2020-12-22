شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: الهدف من «البيوجاز» نشر تكنولوجيا الطاقة الحيوية وخلق فرص عمل جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا اليوم، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لافتتاح مشروع الطاقه الحيويه الذي تنفذه وزارة البيئة بقرية بني حسن الشروق بمركز أبوقرقاص

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفي عبدالنبي رئيس جامعه المنيا والمهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة والمهندس طارق ابو النجا ممثلا لبنك الكويت الوطني

تنفذ المشروع وزارة البيئة من خلال تنفيذ 60 وحده منزلية للبيوجاز بقرية بني حسن بمركز أبوقرقاص في جنوب المنيا، وتعديل وصيانه 20 وحده.

ويتركز المشروع على خلق فرص عمل جديدة من خلال تدريب عدد من المهندسين والفنين، وقد تم تأسيس 6 شركات جديدة، تستطيع استكمال العمل في هذا المجال، مع مراعاة أن يكون الجزء الكبير من المستفيدين من المهندسات والرائدات الريفيات، وذلك استكمالا لدور وزارة البيئة في جميع المجالات ومنها مجال الطاقة الحيويه وتفوير بدائل رخيصه للطاقة في المجتمعات المحلية.

قال محافظ المنيا، ان القيادة السياسية للدولة بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد أولت اهتماما بالغاً بقضية البيئة، وأصبح الحفاظ عليها هدفاً استراتيجيا ومن أهم مكونات خطة التنمية المستدامة لمصر 2030، ولذلك فقد تضاعفت جهود الحكومة على مختلف المستويات بالأبعاد البيئية كثيراً في السنوات الأخيرة.

وجه المحافظ، الشكر والتقدير للقائمين على تنفيذ تلك الاعمال بالمحافظة، والعمل على تعظيم مواردها والاستفادة منها، وخلق بيئة متكاملة من كافة الخدمات، وذلك من خلال تقديم الدعم الكامل لأنشاء وحدات البيوجاز المنزلية كمصدر مستدام للسماد العضوي وبصفة خاصة في المناطق الريفية والقري الاكثر احتياجا.

اشار المحافظ، ان الهدف من تنفيذ المشروع هو نشر تكنولوجيا الطاقة الحيوية وخلق فرص عمل جديدة من خلال إنشاء وحدات البيوجاز، بالإضافة لخلق العديد من العوائد على كافة المستويات البيئية والصحية والمجتمعية.

واكد المحافظ، على الجهود المبذولة من وزارة البيئة، للاهتمام بتنفيذ الاعمال المتعلقة بكافة الجوانب البيئية بالمحافظة، جاء أهمها إنشاء مؤسسة الطاقة الحيوية كمؤسسة غير هادفة للربح، وتهدف إلى نشر تكنولوجيا الطاقة الحيوية بصفة عامة، للعمل على إزالة كافة العوائق الفنية والمالية والمؤسسية لنشر الاساليب التكنولوجية داخل المحافظة، بالإضافة لخلق فرص عمل مبتكرة من خلال المساعدة في إنشاء شركات صغيرة ومتوسطة تعمل في مجال الطاقة الحيوية .

اعرب المحافظ، على خالص شكرة وتقديره لشركاء مصر الفاعلين منظمة العمل الدولية / بنك الكويت الوطني على الشراكة المثمرة والبناءة مع وزارة البيئة، نحو مجتمع وبيئة أفضل لخدمة المواطنين .

وستشمل زيارة الوزيرتين تسليم شهادات للمهندسين والفنيين المدربين بمشروع وحدات البيوجاز المنزلية، كما تتضمن عرض لفكرة ومراحل المشروع ثم يعقبها زيارة تفقدية لموقع تنفيذ المشروع بقرية بني حسن بمركز ابو قرقاص جنوب المحافظة .