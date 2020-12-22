شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يوجه بسرعة إنهاء أعمال تطوير الطريق البديل لطريق السادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بجولة مفاجئة تفقد خلالها أعمال رفع كفاءة وتطوير الطريق البديل لطريق السادات بداية من فيلة / الشلال / المحمودية والتى ستشمل إنهاء أعمال البنية التحتية والرصف والإنارة.

وخلال الجولة، أعطى «عطية» توجيهاته لمسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى لعرض موقف خط الطرد ( UPVC ) بقطر 200 مللى، والجارى تركيبه لخدمة منظومة الصرف الصحى لمصنع الجرانيت الجديد بالشلال والتابع لشركة الخدمات الوطنية بالقوات المسلحة لربطها بمحطة الرفع 13 وذلك بطول 2 كم، مشدداً على ضرورة قيام الجهة المنفذة بتوفير وسائل الأمان والسلامة المهنية لحماية المركبات والسيارات المترددة على الطريق بإشارات ضوئية وفوسفورية.

كما وجه محافظ أسوان بالإسراع في أعمال التطوير لهذا الطريق الحيوى والذى سيساهم في فتح محور جديد لتحقيق السيولة في الحركة المرورية بين جنوب وشرق المدينة حيث يقوم حالياً جهاز التعمير لجنوب الصعيد برصف وإعادة كفاءة هذا الطريق بطول 2 كم وبتكلفة 3،1 مليون جنيه.