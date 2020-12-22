شكرا لقرائتكم خبر عن معاون محافظ بني سويف يتابع الالتزام بالإجراءات الاحترازية بـ4 مديريات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمتابعة الالتزام بتفعيل وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المنشآت والجهات الحكومية ضمن تكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية للتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات التي أقرتها الحكومة ضمن خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا،

وفي هذا السياق، واصلت اللجنة التي شكللها المحافظ، برئاسة محمد جبر معاون المحافظ، زياراتها الميدانية بتفقد عدد من المديريات الخدمية والمصالح الحكومية.

وشملت الزيارات الميدانية، مديريات: الزراعة والإسكان والري والقوى العاملة والإدار الهندسية، حيث تابعت اللجنة التزام تلك الجهات بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصحية لتجنب العدوى بكورونا، خاصة فيما يتعلق باستخدام الكواشف لقياس الحرارة وارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على المسافات البينية والتباعد الاجتماعي بين العاملين، مع التأكيد على عدم دخول العاملين والمواطنين دون ارتداء الكمامات.

وكان الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة برئاسة معاون المحافظ وعضوية إدارات المتابعة والتفتيش المالي والإداري ،والتي تم تكليفها بالمرور على كافة الجهات الإدارية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من قيام تلك المصالح باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ،وإعداد تقارير دورية بنتيجة عمل اللجنة.