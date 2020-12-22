شكرا لقرائتكم خبر عن أخيرًا بعد مرور 11 عامًا.. حديقة الحيوان تستقبل 3 زرافات جديدة من جنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أخيرًا أُسدل الستار على مفاوضات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لاستيراد 3 زرافات جديدة لصالح حديقة الحيوان في الجيزة، بعد أن وصلت الزرافات الثلاث إلى مطار القاهرة، صباح اليوم، على متن رحلة طائرة شحن خاصة قادمة من جنوب أفريقيا، لتعويض ما فقدته الحديقة خلال الأعوام الماضية، وهو ما دفع إدارة الحديقة للبحث عن طريقة لاستيراد زرافات جديدة لتعويض فقدانها أحد أهم الحيوانات التي تحظى بالشعبية من زوار الحديقة.

وقال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، إن الزرافات الثلاث يصل عمر الواحدة منها لعامين وارتفاع الزرافة الواحدة مترين، موضحا أن نجاح صفقة حديقة الحيوان في الحصول على الزرافات الثلاث كانت معجزة في ظل التطورات التي تحدث في العالم بسبب انتشار كورونا والإسراع بلحاق الزرافات الثلاث بالرحلة الأخيرة قبل صدور قرار إغلاق لمطارات جنوب أفريقيا خوفًا من الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وأضاف «رجائي» أن الصفقة تمت عن طريق نظام التبادل مع حديقة حيوان جوهانسبرج بارك في جنوب أفريقيا والتي سيتم توريد عدد 3 زرافات لتنضم إلى الزرافة الوحيدة في حديقة الحيوان في الجيزة، منها ذكر وعدد 2 أنثى.

وأضاف رئيس حدائق الحيوان أنه تم الاتفاق مع جنوب أفريقيا على أن يتم توريد الزرافات الثلاث وفقًا لنظام التبادل التجاري المعتمد دوليًا لحيوانات برية أخرى، وتعاني الحديقة من زيادة في أعدادها، مثل فرس نهر وبجعة و«الكبش الأروى» والعبلنج السوداني والقرد الحبشي وطائر «الفلامنجو» أو «البشاروش» وسلاحف والتي توجد منها مجموعات كبيرة في الحديقة.

وأشار «رجائي» إلى أن حديقة الحيوان بالجيزة تعد من أوائل الحدائق التي استعانت بعدد من الزرافات طوال تاريخها لإرضاء الزوار، حيث شهدت الحديقة الظهور الأول للزرافة عام 1918، وذلك حتى أوائل عام 2000، حيث بلغ العدد الإجمالي للزرافات في حديقة الحيوان بالجيزة 8 زرافات، ولكنها نفقت جميعًا عام 2006 بسبب عدم تحملها برودة الطقس خلال هذه الفترة، وظل التفكير في استيراد زرافات جديدة، انتهت بنجاح الحديقة بالحصول على 3 زرافات عام 2009، وهي «سوكا» و«ياسو»و«سونسون» إلا أنه بسبب عدم تحمل درجات الحرارة الباردة، فقدت الحديقة الزرافة «سوكا» بسبب ما تعرضت له من حادث فردي، وفقدان ذكر الزراف «ياسو» وبقيت الزرافة «سونسون» تنتظر الوافد الجديد من جنوب أفريقيا لاستكمال مجموعة الزرافات في حديقة الحيوان.