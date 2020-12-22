شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يناقش إجراءات مواجهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إجتماعاً مع الدكتور هشام مسعود ،وكيل وزارة الصحة، والدكتور جمال سلامة، مدير فرع هيئة التأمين الصحي، والدكتور عبدالسلام عيد ،عميد كلية طب الزقازيق، والدكتور وليد ندا، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق، والدكتور إيهاب عبدالمنعم، مدير مرفق الإسعاف، والدكتور عبدالكريم العراقي ،مدير مستشفى الأحرار التعليمي، ومساعد مدير الأمن للأمن العام، وذلك لبحث ومناقشة الإجراءات الكفيلة لمجابهة ومحاصرة فيروس كورونا المستجد ،و الوقوف على جاهزية المستشفيات المخصصة لإستقبال مصابي فيروس كورونا.

إستهل المحافظ الإجتماع بالتأكيد على ضرورة التنسيق والتكامل بين القطاعات الطبية المختلفة، من مستشفيات جامعة الزقازيق، ومستشفيات قطاع الصحة وهيئة التأمين الصحي، ومستشفى الأحرار التعليمي ،ومرفق الأسعاف، لتوجيه أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لمصابي فيروس كورورنا ،وتطبيق البروتوكولات العلاجية المتبعة طبقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية .

طالب محافظ الشرقية الجهات المشاركة بزيادة عدد الأسرة بالمستشفيات المخصصة لإستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تحسبا لزيادة عدد المصابين مع التشديد على توفير وسائل الحماية الشخصية للأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحي ،مؤكدا على ضرورة الإستفادة من الإجراءات الطبية والصحية، التي تم إتخاذها خلال التعامل مع الموجه الأولى من الفيروس.

وخلال الإجتماع تم إستعراض جاهزية مستشفيات كل قطاع طبي على حده، لمواجهة الفيروس، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم تحويل مستشفى الأحرار لمستشفى عزل يعمل بطاقة 66 سرير عناية مركزة و150 إلى 200 سرير غرفة عادية، وكذلك مشاركة مستشفيات الجامعة بـ 60 سرير عناية مركزة، و30 جهاز تنفس صناعي، و150 سرير للحالات العادية، ومشاركة مستشفى المبرة بـ 7 أسرة لإستقبال حالات مصابي فيروس كورونا.

كما تطرق الإجتماع إلى آلية إستقبال الحالات العادية والطوارئ، حيث تم الإتفاق على تحديد أيام السبت والأحد والإثنين والأربعاء إستقبال بمستفيات جامعة الزقازيق، ويومي الجمعة الثلاثاء إستقبال بمستشفى الزقازيق العام، ويومي الثلاثاء والخميس إستقبال بمستشفى التأمين الصحي (المبرة)، ويوم الخميس إستقبال بمستشفى القنايات، وذلك لضمان إستمرار تقديم الخدمة للحوادث والطوارئ، بعد أن تم الإتفاق على تشكيل غرفة طوارئ بمديرية الصحة بعضوية الجهات الطبية المشاركة في الإجتماع ،حيث يقوم مندوب الإسعاف بالتواصل مع المستشفيات المخصصة لإستقبال الحوادث طبقاً للجدول، للتعرف على الأماكن الشاغرة بها ،و توصيل المريض إليها حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمرضى.

وفي نهاية الإجتماع أكد محافظ الشرقية أن الفترة الحالية تتطلب من الجميع التكاتف والتعاون للخروج من تلك الأزمة بسلام، مشدداً على ضرورة الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا