شكرا لقرائتكم خبر عن محاكاة مجلس النواب بـ«الآباء الفرنسيسكان» في الإسكندرية: 28 طلب إحاطة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في تجربة فريدة لأول مرة في الإسكندرية، نفذت مدرسة الآباء الفرنسيسكان التابعة لإدارة المنتزة التعليمية بالإسكندرية، أول محاكاة واقعية لجلسة مجلس النواب داخل المدرسة، قام ببطولتها طلاب من المرحلتين الابتدائية والاعدادية، وقدموا طلبات إحاطة واقتراحات برغبة خلال الجلسة ناقشوا خلالها الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة لفيروس كورونا المستجد، ومدى الالتزام بها من قبل المواطنين.

وقال القس مخلص مصرى، مدير مدرسة الآباء الفرنسيسكان في الإسكندرية، راعى كنيسة القلب المقدس، إنه شارك في الجلسة نيابة عن قيادات المدرسة حيث جرى تنفيذ محاكاة «البرلمان الصغير»، بحضور الدكتورة انجى مراد عضو مجلس النواب، ومحب شفيق أمين عام اتحاد أقباط من أجل الوطن، وأعضاء هيئة التدريس في المدرسة، مشيرا إلى أنه لعب دور رئيس الجلسة البرلمانية عماد سليمان مدرس الدراسات الاجتماعية، وطالبة أمين سر.

وأوضح «مخلص»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه تم اختيار عدد من الموضوعات لمناقشتها خلال الجلسة التي استمرت ساعتين تضمنت الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومدى التزام المواطنين بها داخل وخارج المدرسة، مشيرا إلى أنه جرى تقديم 28 طلب إحاطة من قبل الطلاب ناقشت التكنولوجيا الحديثة والتعليم عن بعد «التعليم الهجين»، وحقوق الطفل وتم استدعاء مدرسى التكنولوجيا والآتي تى في المدرسة للتعرف على مساهمتهم في الأمر.

ولفت إلى أنه تم التوصل خلال الجلسة إلى تقديم مقترحات طلابية من بينها تشكيل لجنة صحية من الطلبة داخل المدرسة للاهتمام بموضوع الوقاية وتقديم مقترحات لإدارة المدرسة والاهتمام بالفعاليات المستقبلية وتقصى الاخبار، حيث تم مناقشة بعض الامور الواردة من الخارج بشأن كورونا.

ووصف التجربة بـ«الفريدة من نوعها»، حيث لاقت استجابة وارتياح كبير بين الطلاب وتساهم في خلق الوعى السياسى والنيابى لدى الطلاب والتعرف على تاريخ مجلس النواب ودور أعضاء المجلس، وخلق كوادر شبابية قادرة على قيادة مصر خاصة وأن الطلاب المشاركين في الجلسة من مرحلتى الابتدائية والاعدادية.

بدورها، قالت الدكتورة انجي فهيم، عضو مجلس النواب عن قائمة في حب مصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، إنها لأول مرة تشهد فعاليات البرلمان الصغير في مدرسة ولاقت ارتياح وتفاعل كبير من جانب الطلاب وإدارة وقيادات المدرسة، معربة عن سعادتها بالتناغم والتفاعل من جانب الطلاب أثناء الجلسة كنوع من الترجمة الحقيقية لرؤية الأجيال القادمة لمجلس النواب ودور أعضائه.

وأضافت «إنجى»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنها كانت تجربة فريدة ومميزة للغاية خاصة وأن أبطالها طلاب في المرحلتين الابتدائية والاعدادية، ولمست فيهم مدى وعيهم وتفاعلهم الكبير مع التجربة وحماسهم الشديد في تقديم طلبات الإحاطة والاقتراحات برغبة.

ولفتت إلى أن الطلبات والاقتراحات دارت حول التعليم عن بعد والتكنولوجيا العصرية ورد عليها مدرس التكنولوجيا بالمدرسة والذى قام بدور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن اللافت للنظر ان مدير المدرسة قام بدور الحكومة للتنفيذ، مشيرة إلى أنه التجربة كانت إيجابية من جميع الجوانب خاصة وأنه كان ممثل بها نواب المحاكاة ونواب حقيقيون وحكومة ليكون بمثابة حلقة وصل بين المجلس النيابى الحقيقى والمدرسة لرفع ملاحظات الطلاب التي وردت في طلبات الإحاطة والاقتراحات برغبة لايصالها إلى المجلس ومساعدتهم في تنفيذها.

محاكاة مجلس النواب بـ"الآباء الفرنسيسكان" في الإسكندرية: 28 طلب إحاطة عن كورونا والتكنولوجيا والتعليم عن بعد (صور)

محاكاة مجلس النواب بـ"الآباء الفرنسيسكان" في الإسكندرية: 28 طلب إحاطة عن كورونا والتكنولوجيا والتعليم عن بعد (صور)

محاكاة مجلس النواب بـ"الآباء الفرنسيسكان" في الإسكندرية: 28 طلب إحاطة عن كورونا والتكنولوجيا والتعليم عن بعد (صور)

محاكاة مجلس النواب بـ"الآباء الفرنسيسكان" في الإسكندرية: 28 طلب إحاطة عن كورونا والتكنولوجيا والتعليم عن بعد (صور)

محاكاة مجلس النواب بـ"الآباء الفرنسيسكان" في الإسكندرية: 28 طلب إحاطة عن كورونا والتكنولوجيا والتعليم عن بعد (صور)

محاكاة مجلس النواب بـ"الآباء الفرنسيسكان" في الإسكندرية: 28 طلب إحاطة عن كورونا والتكنولوجيا والتعليم عن بعد (صور)

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