شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الإسكندرية يوقع عقد مشروع إنشاء معمل الهندسة العكسية بـ9 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الاسكندرية، والدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة، بروتوكول التعاون لتنفيذ مشروع بناء قدرات معمل الهندسة العكسية لتصنيع قطع الغيار، الثلاثاء بتمويل من هيئة العلوم والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قدره ٩ مليون جنيه.

وقال «قنصوة» أن معمل الهندسة العكسية يعد حجر الأساس في تصنيع قطع الغيار التي تستخدم في الصناعات الثقيلة وصناعة الغزل والنسيج، ويقوم على خدمة الصناعات المتعلقة بالمجال البحري، كما يسهم في مواكبة استراتيجية الدولة ٢٠٣٠ لتطوير الصناعات الهندسية.

بدوره قال الدكتور سعيد علام، أن المشروع يقوم على تنفيذه مجموعة من الأساتذة المتميزين في مجال علوم المواد وهندسة التصنيع وهم الدكتور محمد عبدالمنعم ضحا المدرس بقسم هندسة الإنتاج، والدكتور شيرويت الغلمي القائم بأعمال رئيس قسم هندسة الغزل والنسيج، والدكتورة عفاف العوفي رئيس قسم هندسة الغزل والنسيج السابق ووكيل كلية الهندسة جامعة الجلالة، وقال أن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون بين جامعة الإسكندرية والجامعة المصرية اليابانية، وشركة حديد عز الدخيلة.