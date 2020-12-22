شكرا لقرائتكم خبر عن لتعزيز الابتكار وخلق فرص عمل.. افتتاح نادي ريادة الأعمال بـ«المصرية الصينية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة المصرية الصينية ووزيرالتعليم العالي والبحث العلمي السابق، الثلاثاء، نادي ريادة الأعمال بالجامعة، وعقدت ندوة بعنوان «رحلة رائد أعمال من الشغف للتنفيذ» لنشر ثقافة ريادة الأعمال وخلق فرص عمل مبنية على الابتكار والإبداع.

واستعرضت الدكتورة رشا الخولي، نائب رئيس الجامعة ومدير مكاتب التايكو، أهداف ومهام نادي ريادة الأعمال بالجامعة المصرية الصينية، وقدمت نماذج شابة ملهمة وناجحة من رواد الأعمال، وأصحاب مبادرات، وخبراء في مجال ريادة الأعمال والابتكار، لتشجيع الطلاب على التفكير الٳيجابي وغرس الثقة، وتشجيع المشاركة والتفاعل بين المجتمع الطلابي وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعة.

وقالت إن الجامعة المصرية الصينية تحرص دائمًا على خدمة المجتمع وبناء زخم ريادي وتعزيز الابتكار والتحول إلى مفهوم الجامعة الريادية التي تبنى مناهجها وتخصصاتها لتخريج طلاب قادرين على خلق فرص العمل في السوق، وتوجيه الشباب للعمل الحر ومساعدتهم في تأسيس شركات ناشئة قائمة على أفكار مبتكرة تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج القومي الإجمالي وتنوع مصادره وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.

جدير بالذكر أن نادي ريادة الأعمال بالجامعة تحت قيادة الدكتورة غادة البدوي، والذي ينفذ في إطار برنامج أكاديمية البحث العلمي لتعزيز الابتكار ونشر ثقافة وفكر ريادة الأعمال داخل الجامعات، وربط الجامعة بالمجتمع، ويقوم بدور كبير في تعزيز هذا التوجه وتأهيل وتدريب الطلاب على مهارات وأساسيات ريادة الأعمال وإدارة وتأسيس الشركات الناشئة.

افتتاح نادي ريادة الأعمال بالجامعة المصرية الصينية