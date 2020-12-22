شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء 200 تحليل سكر وبروتين باليوم الخدمي للاطمئنان على الطلاب والعاملين بـ«صيدلة المنيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عبدالعزيز، عميد كلية الصيدلة جامعة المنيا، وإشراف الأستاذة الدكتورة أمل كمال، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نظم طلاب CIT بالكلية على مدار يومين حملة للتوعية ضد مخاطر أمراض الكُلى وكيفية الحفاظ على معدلات وظائف الكُلى لتعمل بشكل جيد والتعريف بخطورة استخدام الأدوية المسكنة على الكلى.

تم عمل ندوة تعريفية عن وظائف الكلى، حاضر فيها الدكتور محمد محروس، مدير معمل الفيروسات بمستشفى الحميات بالمنيا، وعلى هامش الندوة تم عمل استبيان وصل لحوالى 650 طالبًا وطالبة، وذلك لمعرفة مدى وجود شكوى من أمراض الكلى، وهل تم عمل تحاليل لوظائف الكلى من قبل، والشعور بأي آلام تشير لوجود مشكلة بالكلى أو ممارسة التدخين، كما شملت الأسئلة أيضا كمية المياه التي تكفي الجسم والاستخدام الخاطئ للمسكنات بأنواعها.

وفي إطار هذه الحملة والدور الذي تقوم به إدارة الكلية في الحفاظ والاطمئنان بشكل مستمر على طلابها والعاملين بها، تم عمل تحاليل سكر وبروتين في البول من قبل الدكتور محروس، استهدفت 200 حالة داخل الكلية، وذلك بشكل مجاني، حيث جاءت النتائج فورية للاطمئنان على الحالات.