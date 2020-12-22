شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 12 موظفًا بينهم 5 أطباء بشريين وبيطريين للتحقيق بسبب الغياب ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت لجنة تفتيشية مشكلة من المهندس محمود شاهين رئيس مركز ومدينة الفشن، أثناء قيامها بالمرور على المركز الطبى بالفشن وادارة الطب البيطرى عن غياب 12 من الموظفين من بينهم 5 أطباء بشريين وبيطريين.

وكانت اللجنة التفتيشية قامت بالمرور على المركز الطبى وتبين غياب جميع الأطباء وعددهم 3 وغياب ادارى واحدوفى ادارة الطب البيطرى بمدينة الفشن تبين غياب 2دكتور وعدد 6 موظفين وتم اعداد مذكرة من الشؤون القانونية لرئيس المدينة التي امر باحالتهم إلى التحقيق

وقال رئيس المدينة إن الجولات المفاجئة تاتى تنفيذ لتكليفاات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمتابعة الالتزام بتفعيل وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المنشآت والجهات الحكومية ضمن تكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية للتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات التي أقرتها الحكومة ضمن خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.