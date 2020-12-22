شكرا لقرائتكم خبر عن مطران إيبارشية أبوقرقاص يلتقي بالجماعات الرهبانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك، بالجماعات الرهبانية التي تخدم بالإيبارشية، حيث بدأ بصلاة القداس الإلهي.

وألقى المطران الكلمة الروحية، والتي قدم فيها التهنئة بعيد الميلاد ورأس السنه الميلادية، وأكد نيافته أن الحياة المكرسة هي مغامرة فلا تخافوا أن تغامروا بحياتكم، وكيف نحياها على مثال السيدة العذراء والقديس يوسف.

وأعلن نيافته أنه بالتزامن مع دعوة قداسة البابا فرنسيس في إعلان سنة ٢٠٢١، سنة القديس يوسف البتول، فإن الإيبارشية تخصص العام المقبل هي «سنة المصالحة» تحت شعار «فلنبدأ يا إخوتي بالمصالحة».