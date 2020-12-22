شكرا لقرائتكم خبر عن المراكز التكنولوجية بالشرقية تتلقى ٢٢٢ ألف و٦٥٣ طلبًا للتصالح على مخالفات البناء العشوائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت المراكز التكنولوجية المنتشرة بمراكز ومدن محافظة الشرقية، إستقبالها للمواطنين لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي، والإستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاع المواطنين المخالفين، لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بمجهودات رؤساء المراكز والمدن والأحياء، والعاملين بمراكز التكنولوجيا والوحدات المحلية القروية، في حسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الإستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء، وتقنين الأوضاع لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون.

أوضح المحافظ أن المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء، والوحدات المحلية القروية، قد استقبلت ٢٢٢ ألف و٦٥٣ طلب من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائى حتى ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠، وتحصيل نسبة 25% قيمة جدية التصالح طبقا للقانون، مؤكداً أن الدولة تولي إهتماماً كبيرا بملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، حفاظاً على حقوق الدولة والمواطن.

أشار محافظ الشرقية أن قرارات الحكومة بتخفيض مقابل التصالح إلى 50 جنيه للمتر بالقرى، وخصم 25٪ من قيمة التصالح عند السداد الفوري، وكذلك تخفيض نسبة 35٪ داخل محافظة الشرقية، لتشجيع المواطنين للتقدم بملف التصالح وللتيسير على المواطنين جاءت مراعاة لظروفهم الإقتصادية والإجتماعية.