شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنيا ترسل قافلة خدمية لأهالي «الكرم» بمركز أبوقرقاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار انطلقت، منذ قليل، من جامعة المنيا، القافلة البيئية المتكاملة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة متوجهة لقرية الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا. وأكد رئيس الجامعة، لأسرة القافلة، بأهمية روح التعاون والعمل كفريق واحد لتقديم افضل الخدمات للمواطنين بالقرية وذلك من خلال دور الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة. يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى عبدالنبى، رئيس جامعة المنيا، والدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ايهاب رفعت، وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على القوافل المتكاملة، والدكتورة يسرية السيد حسين، وكيل كلية التمريض لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرفة على قافلة اليوم. الوضع في مصر

اصابات 126,273

تعافي 107,162

وفيات 7,130

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