كان على المثقفين أن يتأكدوا.. الناقد سيد إمام ينفي شائعة وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الناقد والمترجم الكبير سيد إمام، إنه مندهش من انتشار شائعة وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم.

وأضاف إمام، في تصريحات أدلى بها إلى "الخليج 365"، اليوم الثلاثاء: "لا أدري سبب انتشار هذه الشائعات؛ خصوصًا أن الذين قاموا بترديدها ينتمون إلى الوسط الثقافي، وكان ينبغي عليهم أن يتحققوا من صحة ما يقومون بنشره".

وتابع الناقد والمترجم: "لو أن أحدهم هاتفني لقُمت بالرد عليه؛ ولكنهم ينشرون الأخبار كما يجدونها دون تدقيق أو تمحيص، وهو أمر مناقض لما يجب أن يتحلى به الكاتب أو المثقف".

كانت انتشرت شائعات كثيرة عبر صفحات بعض المثقفين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكدت وفاة إمام بعد مروره بوعكة صحية.

سيد إمام ناقد ومترجم من جيل السبعينيات، ترجم عشرات الكتب النقدية في النظرية الأدبية؛ منها "الشعرية البنيوية" و"قاموس السرديات" و"شعرية ما بعد الحداثة"، و"الخروج من مصر" لإيهاب حسن، كما ترجم موسوعة الليالي العربية.