مد أجل الحكم على 555 متهمًا بقضية "ولاية سيناء 4" لـ 29 ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم على 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش" ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء والمعروفة إعلاميًا بقضية "ولاية سيناء، لجلسة 29 ديسمبر.
وضمت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
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