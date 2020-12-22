ضبط هارب من 611 حكم حبس في قضايا سرقة تيار كهربائي بالأزبكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك محل منظفات مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضايا سرقة تيار كهربائي. وبلغ إجمالي الأحكام التي صدرت ضد المتهم 611 حكم حبس جزئي ومستأنف، و 28 سنة سجن وغرامات مالية مستحقة بلغت (خمسة مليون وأربعمائة وعشر ألف جنيه). وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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