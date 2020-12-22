دين قديم وراء الجريمة.. تفاصيل اختطاف فتاة وتكبيلها داخل غرفة بالتجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط المتهمين باختطاف فتاة ومساومة أسرتها مقابل دفع فدية في التجمع الأول.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من موظف - مقيم بدائرة القسم بغياب نجلته عقب خروجها من مسكنهما وتوجهها للمدرسة محل دراستها ، وبالاتصال بها هاتفياً تجاوبت معه سيدة مجهولة وأخبرته باختطاف نجلته وساومته على دفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحها .

توصلت جهود فريق البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية" ، وزوجته - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول السلام).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بمسكنهما، وعُثر على المجني عليها مقيده داخل غرفة كائنة أعلى سطح العقار محل سكنهما، وبمواجهتهما أقر الأول بسابقة قيامه اقتراض مبلغ مالي من المجني عليها ، وبتاريخ الواقعة فوجئ بحضورها لمسكنه ومطالبته برد المبلغ المالي، فاختمرت في ذهنه فكرة احتجازها بالاشتراك مع زوجته ، وتكبيلها على النحو المُشار إليه، ومساومة والدها على دفع المبلغ المالي المنوه عنه نظير إطلاق سراحها ، وبمواجهة الثانية بما جاء بأقوال زوجها أيدتها.. وبسؤال المجني عليها اتهمتهما باختطافها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة على التحقيق.