شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تفتتح مشروع «وحدات بيوجاز منزلية» بالمنيا اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفتتح نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مشروع وحدات بيوجاز منزلية بقرية بني حسن مركز أبوقرقاص في المنيا.
وتستهل وزيرة التضامن الزيارة بلقاء اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كما ستبحث خلال الزيارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبحث النمو الاقتصادي المستدام.
وستتفقد الوزيرة تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» في المحافظة، كما ستقوم مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتسليم الشهادات للمهندسين والفنيين المتدربين بمشروع وحدات بيوجاز المنزلية، بالإضافة إلى زيارة موقع تنفيذ المشروع.
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