شكرا لقرائتكم خبر عن خبير سياحي يدعو لاستغلال فترة كوورنا في تطوير المحميات الطبيعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وليد البطوطي مستشار وزير السياحة الأسبق، إن الاهتمام بالمحميات الطبيعية خلال الفترة الحالية، وما ستشهده الفترة المقبلة، نتاج تعاون كبير بين عدد من الوزرات والجهات الحكومية، وفي الوقت الحالي ومع وجود وباء كورونا، فإن رفع كفاءة الأماكن السياحية، وتطويرها على أفضل مستوى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الورد، المذاع على فضائية TeN، إن هناك تعاونا كبيرا بين وزارة السياحة والآثار والثقافة، لتنشيط السياحة بأفضل شكل وبأوجه متعددة، كما أن هناك تعاونا بين وزراتي الكهرباء والبيئة فيما يتعلق بهجرة الطيور، بإطفاء بعض الأنوار في عدد الأماكن خشية إزعاج بعض الطيور المهاجرة.

وأشار خلال حديثه مع الإعلامي أحمد خيري إلى أن المستهدف من السياحة البيئة في مصر، كافة الدول التي تزور مصر، باعتبارها سياحة مهمة، ولها حضور كبير، لافتا إلى أن السياحة الداخلية خلال الفترة الحالية قد تكون عونا للعاملين في قطاع السياحة، في ظل قلة أعداد السائحين القادمين إلى مصر، بسبب وباء كورونا.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد اجتمعت مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة لمناقشة أوجه التعاون في الاستثمار في المحميات الطبيعية، وكان الاجتماع بحضور أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وخلال الاجتماع أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن الهدف الرئيسي هو إنشاء مشروعات تنموية داخل المحميات الطبيعية وأهمية حماية الموارد الطبيعية في مجال المحميات الطبيعية بمشاركة القطاع الخاص خاصة في ظل الاصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة حاليا والتي تستهدف المزيد من مشاركة القطاع الخاص في كافة المجالات.ومنها مجال السياحة البيئيه كمنتج سياحى جديد جاذب للقطاع الخاص والاستثمار فيه يتفق مع أهداف الصندوق السيادي ورؤية مصر ٢٠٣٠ واهدافها للتنمية المستدامه.