شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 5 سنوات والغرامة 100 ألف جنية عقوبة متهم الاتجار بالبشر في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاقبت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين وائل شعبان، واحمد عبدالعزيز، واحمد حنفي، وأمانة سر على حسن، ومحمد مصطفي هارون، المتهم «م. س. ك، 31 سنه»، سباك، ومقيم بمنطقة قليني بمدينة مغاغة، شمال المنيا، بالشجن 5 سنوات، والغرامة 100 الف جنية، لقيام بالاتجار بالبشر، باستغلال الطفلة «م. م» بتوصيل المواد المخدرة «جوهرة الحشيش»، حال كونها من اصول المجني عليها وممن لهما سلطة عليها على النحو المبين بتحقيقات النيابة العامة .

كما قام باستغلال المجني عليها، في عمل من الاعمال التي تعرض صحتها وسلامتها واخلاقها للخطر على النحو المبين بتحقيقات النيابة العامة.

كانت المستشار أبوألوفا عيسي، المحامي العام الأول لنيابيات شمال المنيا، قد أحال المتهم للمحاكمة الجنائية، في القضية التي تحمل رقم 12354 لسنه 2017 جنايات مغاغة، والمقيدة برقم 1227 لسنه 2017، كلي شمال المنيا. لكونه قام بارتكاب جريمة في 1 مايو 2017. باحراز جوهرة الحشيش المخدرة، واستغلال طفلة في التوصيل، ما يعرض صحتها وسلامتها للخطر .