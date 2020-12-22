شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار اللحوم محلياً: «الكيلو يبدأ بـ ١٠٠ جنيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار اللحوم البلدية، استقرار في السوق المحلي اليوم الثلاثاء، حيث تراوح سعر الكيلو البتلو ما بين ١٠٠ إلى ١٧٠ جنيهًا، وبلغ سعر كيلو لحم الضأن، ما بين ١٠٠ إلى ١٧٥جنيهًا وتراوح سعر كيلو الكندوز، ما بين ٨٥إلى ١٧٠ جنيها .

وتراوح سعر لحوم البتلو بالعظم ما بين ٨٠ إلى ١٦٥ جنيهًا، وكيلو لحم الضأن بالعظم ما بين٩٠ إلى ١٨٥ جنيهًا وهو الأعلى سعرًا في السوق المحلي .