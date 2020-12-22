شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء القناة تقرر تقسيط المتأخرات للقطاع السياحي بالبحر الأحمر لمدة ٤ سنوات بدون فوائد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهربا تقسيط المتأخرات والاستهلاك للقطاع السياحي بمحافظة البحر الاحمر لمدة 4 سنوات تبدأ من يناير المقبل وتنتهي في ديسمبر 2024 بدون فوائد بنظام الأقساط التصاعدية للقطاع السياحي بالمحافظة، مشيرًا إلى الأزمة التي يمر بها القطاع السياحي بالمحافظة وجهود المستثمرين ومحاولتهم في الاستمرار وعدم الإستغناء عن العمالة بهذا القطاع

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أن الشركة ساهمت في دعم القطاع السياحي بالبحر الاحمر على مدى ست سنوات مضت وقرر منح مدة تقسيط المتأخرات والاستهلاك للقطاع السياحي ” بمدن المحافظة السياحية”، لمدة أربعة سنوات تبدأ من 1/ 1/ 2021 تنتهي في 31/ 12/ 2024 بدون فوائد بنظام الأقساط التصاعدية كما قرر تخفيض نسبة 10% من قيمة المتأخرات في حالة السداد الفوري تسهيلًا على المستثمرين، ودعمًا للقطاع السياحي بالمحافظة واستجابة لمطالب المستثمرين.

وكشف السيد عن ربط ١٤ قرية سياحية بمرسي علم والقصير جنوب البحر الاحمر بالشبكة الموحدة للكهرباء وذلك ضمن خطة الشركة لتوصيل التيار للعشرات من القري السياحية جنوب البحر الاحمر وشدد عليضرورة العمل على تحصيل مستحقات ومديونيات الشركة حتى تفي الشركة بالتزاماتها واستكمال مشروعاتها ومطالبة العاملين بضرورة اتباع التعليمات الصحية والتدابير الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا للمحافظة على العاملين وكذلك المحافظة على سلامة المشتركين.

وتفقد رئيس شركة توزيع كهرباء القناة، المشاريع التي تقوم الشركة بتنفيذها الشركة بمدينتي القصير ومرسي علم جنوب محافظة البحر الأحمر، وذلك للتأكد من تطبيق وتنفيذ المواصفات الفنية والعالمية.

وشدد السيد على سرعة الانتهاء من تنفيذ وتلبية كل مطالب القري السياحية التي تتقدم لتوصيل الكهرباء فورا لمن استوفوا كافة المستندات ومراعاة تقديم خدمه متميزة لكل العملاء بالشركة، واطلع رئيس كهرباء القناة على سجلات المشتركين الجدد والمقايسات وسجلات الأعطال والفصل والتوصيل وكذلك خدمات الشباك الواحد والشئون التجارية، بالإضافة إلى التحصيل بالقطاع.