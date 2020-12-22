شكرا لقرائتكم خبر عن سفير موريتانيا يزور جامعة الإسكندرية لزيادة المنح الدراسية للطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار السفير ودادي ولد سيد هيبه، سفير موريتانيا بالقاهرة، جامعة الاسكندرية، وكان في استقباله الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، يرافقه الدكتور المختار الجيلاني الملحق الثقافي بالسفارة الموريتانية، بهدف توطيد أواصر التعاون وزيادة التبادل الثقافي والأكاديمي والعملي بين الجانبين، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم رحاب مستشار رئيس الجامعة للشئون الأفريقية.

وأكد «قنصوة» في بداية اللقاء على عمق العلاقات المصرية الموريتانية لاسيما في مجال التعليم العالي، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تنمية هذه العلاقات وتوطيدها، كما رحب باستقبال طلاب من موريتانيا للدراسة بجميع التخصصات بجامعة الإسكندرية باللغة العربية واللغة الفرنسية، وقد تم مناقشة زيادة المنح الدراسية للطلاب الموريتانيين بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، كما تم مناقشة الصعوبات التي تواجه الطلاب الموريتانيين الدارسين بالجامعة وسبل تذليل كافة الصعوبات التي تواجههم.

بدوره أكد السفير الموريتانى على حرص طلاب بلاده على الدراسة بالجامعات المصرية ولاسيما جامعة الإسكندرية، نظرا لتميزها ببنية أكاديمية متميزة تنفرد بها عن نظراءها، وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من التعاون واستيعاب عدد أكبر من الطلاب الموريتانيين الراغبين في الدراسة بجامعة الإسكندرية.

وفى نهاية اللقاء، أهدى «قنصوة» درع الجامعة للسفير الموريتاني.