شكرا لقرائتكم خبر عن حسام دياب عضواً بلجنة تحكيم «التاج الفوتوغرافى 2020» بـ«المجوهرات الملكية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك حسام دياب، رئيس شعبة المصورين في نقابة الصحفيين بلجنة تحكيم معرض مهرجان «التاج الفوتوغرافى 2020»، والذي ينظمه متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية تحت شعار «اسكندرية الملكية حياة المكان».

وأعلن المتحف، عن انتهاء فعاليات مهرجان التاج الفوتوغرافي، تمهيداً لإعلان النتيجة بالصور الفائزة واختيار الأعمال الفائزة من خلال لجنة تحكيم وتقييم تقوم بمراعاة محورين هامين في التحكيم، هما المحور الاول عبارة عن التقييم الفني ويقوم به كل من حسام دياب رئيس شعبة المصورين في نقابة الصحفيين، والدكتور على سعيد ،مدير متحف الفنون الجميلة، والمحور الثاني يتعلق بتقييم الجزء الأثري ويقوم به الدكتور إسلام عاصم عبدالكريم، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد ورئيس قسم الإرشاد السياحي بالمعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبي قير، ونقيب المرشدين السياحيين السابق بالاسكندرية، وعضو الامانة الفنية للجنة حصر التراث بالإسكندرية.

وكان متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية، أطلق ٣ فعاليات لمهرجان التاج الفوتوغرافي لتنشيط السياحة الداخلية شملت جولات خارجية لتغطية محور المسابقة (الإسكندرية الملكية) بالتنسيق مع العديد من الأماكن التي تنتمي للحقبة الملكية.

ويأتي إطلاق النسخة الثانية من مهرجان التاج الفوتوغرافى 2020 «اسكندرية الملكية حياة المكان»، بالتعاون مع مؤسسة عدسة لفنون الفوتوغرافيا، حيث تدور فكرة المهرجان حول تنظيم مسابقة تاج للتصوير، وتركز على محورين، قصر المجوهرات (حياة المكان)، وتصوير متحف المجوهرات الملكية، وتجسيد الحركة والحياة داخل أسوار القصر، والحقبة الملكية بالإسكندرية، وتشمل تصوير كل الأماكن والمباني التي تنتمي للحقبة الملكية في الإسكندرية.

ويجرى استلام الأعمال المطبوعة حتى يوم 27 ديسمبر الجارى، كما سيتم إعلان أسماء الفائزين في هذه المسابقة من خلال احتفال فني كبير، على هامش فعاليات افتتاح المعرض وتقديم الجوائز وشهادات التقدير للفائزين.