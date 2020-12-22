شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء: توافر جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد علاء سمرى مدير عام التموين والتجارة الداخلية في محافظة شمال سيناء على توافر جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية في مختلف مراكز ومدن المحافظة.. مشيرا إلى أهمية توفير احتياطى مناسب منها لمواجهة أية ظروف طارئة في المحافظة .

وأعلن مدير عام التموين في تصريحات خاصة لمراسلنا في شمال سيناء، أن الحالة التموينية على مستوى المحافظة مستقرة ولا توجد أية مشاكل أو أزمات، ويتم صرف السلع المربوطة على البطاقات التموينية من سكر وزيت وأرز ودقيق وغيرها بانتظام للمواطنين.. حيث يتم حاليًا صرف المقررات التموينية لشهر ديسمبر الجارى.. مشيرا إلى أنه تم صرف نسبة أثر من 80 % من المقررات التموينية وسلع منظومة فروق الخبز للمواطنين، وأن هناك رصيد من مقررات وحصص التموين تكفى لمدة 4 شهور قادمة.. بخلاف ما يتم توفيره بصفة مستمرة للحفاظ على الرصيد والاحتياطى المطلوب .

وأضاف أن جميع السلع متوافرة في الأسواق والمحلات التجارية والجمعيات الفئوية وفروع الجمعيات الاستهلاكية من مختلف الأنواع من زيت وسمن وسكر وشاى ولحوم ودواجن وأسماك وغيرها، وقد تم ضبط الأسعار وتيسير الحصول عليها.. خاصة اللحوم والدواجن والخضروات وغيرها من السلع التي تم تخفيض سعرها تمشيا مع زيادة المعروض منها .

وأشار إلى أن المخابز تعمل بانتظام ولا توجد مشاكل في الدقيق أو الخبز على مستوى المحافظة.. مؤكدًا على توافر رصيد من الدقيق بما يكفى حصص المخابز والمستودعات على مستوى المحافظة لعدة أيام، وكذلك القمح لزوم المطاحن لاستخراج الدقيق.. علاوة على مخزون استراتيجى للسلع المختلفة بما يكفى المحافظة لمدة طويلة.. بخلاف ما يتم تعويضه منها لمواجهة أي نقص .

كما أن حصص الوقود من سولار وبنزين بأنواعه وغاز منتظمة في الوصول طبقا للمواعيد المحددة لها، وهناك احتياطى منها بصفة دائمة لمواجهة الطوارىء .

وأضاف أنه جارى أيضا الانتهاء من صرف دقيق المستودعات لأهالى مراكز ومدن: العريش وبئر العبدوالشيخ زويد ورفح، وتم صرف نسبة تقارب من 100 % من دقيق المستودعات المخصص لأهالى وسط سيناء وباقى مراكز ومدن المحافظة.. حيث يتم الصرف بواقع 10 كيلو جرامات من الدقيق لكل فرد بالعريش، 15 كيلو جراما لكل فرد بالشيخ زويد ورفح، وما بين 20 و25 كيلو جراما لكل فرد بوسط سيناء .