شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم وتطهير مدارس مجمع التربية الخاصة بالعريش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء بتطهير وتعقيم مجمع المدارس الخاصة بالعريش، لمجابهة فيروس كورنا المستجد، بناء على توجيهات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.
وأكد عمر على، مدير فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء، أنه تم تطهير وتعقيم مجمع مدارس التربية الخاصة، ودار رعاية الأيتام، ومدرسة أبوصقل الأبتدائية بالعريش بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم والصحة والطب البيطري والتضامن الاجتماعي .
ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على أن المحافظة مستمرة في أعمال تطهير وتعقيم المدارس والمنشآت والمصالح الحكومية ومرافق الخدمات والميادين العامة والشوارع الرئيسية والمنازل في مختلف مراكز ومدن المحافظة لمجابهة فيروس كورونا المستجد ..مع استمرار عمليات التطهير والتعقيم، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها المحافظة بالتعاون مع مديريات الخدمات والمؤسسات المعنية لمواجهة فيروس كورونا.
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