شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إعلان فاتورة التليفون الأرضي من الشركة المصرية للاتصالات (الرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعلن الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر يوم 15 يناير 2021، وتسمح الشركة لمدة شهر بسداد الفاتورة دون غرامات حتى يوم 14 فبراير 2021، وتقوم الشركة المصرية للاتصالات بتحويل خدمة التليفون الأرضى لنظام الاستقبال اعتبارًا من يوم 15 فبراير 2021 لمدة شهر ينتهى في 14 مارس 2021، وتقوم برفع الخط مؤقتًا من الخدمة اعتبارًا من يوم 15 مارس 2021 وفرض غرامة تأخير لعدم سداد الفاتورة .

ويمكن الاستعلام عن قيمة الفاتورة من موقع الشركة المصرية للاتصالات على شبكة الانترنت أو عن طريق الاتصال برقم 140 دليل التليفونات ، من التليفون الأرضى لمعرفة قيمة الفاتورة، من خلال الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات وإدخال كود المحافظة ورقم التليفون .. ولمعرفة الفاتورة اضغط هــنــــــــــــا.ونوضح لكم في 5 خطوات طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من هــنـــــــا .

وتستطيع في حالة الدخول على الموقع الأن التأكد من سداد قيمة فاتورة التليفون الأرضى عن شهر سبتمر ، وستخرج لك الرسالة التالية «لا توجد فواتير مستحقة للسداد».

وتوجد عدة طرق مختلفة لسداد فاتورة التليفون الأرضي أهمها:

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