شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي بالمعاهد الأزهرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حددت الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول لسنوات النقل بالمعاهد الأزهرية اعتبارا من الثانى من يناير المقبل. وأكد محسن أبوالقاسم مدير عام المنطقة الأزهرية للمواد الشرعية والعربية بشمال سيناء أنه تم عقد اجتماع موسع برئاسته، وبحضور محمد عبدالعظيم مدير عام المنطقة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب ومديرى الإدارات والمراحل التعليمية وموجهى العموم لمناقشة الاستعدادت النهائية لامتحانات نصف العام الدراسى، حيث تم التشديد على سرعة الانتهاء من المناهج الدراسية المقررة لنصف العام في جميع المواد الدراسية في نهاية شهر ديسمبر الجارى استعدادا للامتحانات، مع الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، ووضع جداول الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية وفقا لما هو مقرر من قبل قطاع المعاهد الأزهرية، ومتابعة مدى جاهزية المعاهد للامتحانات من تطهير وتعقيم اللجان والتباعد بتحديد أعداد الطلاب بما لا يزيد عن 12 طالبا أو طالبة بكل لجنة. كما شدد على مراعاة اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية لحماية الطلاب والعاملين بالامتحانات . الوضع في مصر

اصابات 126,273

تعافي 107,162

وفيات 7,130

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