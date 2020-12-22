شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار أردوغان يتودد لإسرائيل: إذا خطت تل أبيب نحونا خطوة سنخطو خطوتين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسعود كاسين مستشار أردوغان للشؤون الخارجية، إن تركيا تتطلع لإعادة تطبيع كامل مع إسرائيل بحلول مارس، مضيفا: "إذا خطت إسرائيل نحونا خطوة سنخطو خطوتين".
وأضاف مستشار أردوغان، فى تصريحات أوردتها قناة العربية: "اشترينا أسحلة كثيرة من إسرائيل ويمكننا فعل ذلك مستقبلا "، مخاطبا ود إسرائيل قائلا: "تركيا سوق واعد للطاقة لإسرائيل يجب أن تستثمره".
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