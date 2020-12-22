إقلاع أول طائرة من تل أبيب إلى الرباط على متنها وفد أمريكى إسرائيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الوفد الأمريكي – الإسرائيلي، مؤتمرا صحفيا قبل التوجه إلى المغرب، فى أول رحلة جوية مباشرة من تل أبيب، وقال جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المغرب وإسرائيل يريدان تعزيز التقارب، مؤكدا أن ترامب عمل على خلق سياسة مختلفة في الشرق الأوسط.
وأعرب مستشار ترامب، عن تطلعه لإبرام اتفاقيات جديدة بين المغرب وإسرائيل.
من جانبه، قال مستشار الأمن القومى الإسرائيلي، مائير بن شبات، إن الرحلة المباشرة من إسرائيل إلى الرباط، هي بداية لتطبيع العلاقات مع دولة عربية جديدة.
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