شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة كثيفة بكافة الأنحاء.. والأرصاد تناشد السائقين تخفيف السرعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد أغلب محافظات الجمهورية، شبورة كثيفة على الطرق، خاصة الطرق الرئيسة والطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية.

وامتدت الشبورة المائية للطرق الرئيسة بالقاهرة والجيزة وتصل لحد الضباب، وتسببت فى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، فيما ناشدت هيئة الأرصاد الجوية السائقين القيادة بهدوء على الطرق.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة تنشط أحيانا غربا، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، مائل للدفء على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة