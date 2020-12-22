شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار التعليم العالى بنقل تبعية معهد إعلام لأكاديمية الشروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رقم 5757 لسنة 2020 بتاريخ 2020/12/9، الذى جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 57 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم التعليم العالى، وعلى القرار الوزاري رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي، وعلى القرار الوزاري رقم (1216) بتاريخ 9 - 6 - 2009 بإنشاء المعهد الدولي العالى للإعلام بالشروق التابع لمؤسسة محمد فريد خميس لتنمية المجتمع.

وأشارت الجريدة الرسمية إلى موافقة مجلس أمناء مؤسسة محمد فريد خميس لتنمية المجتمع بالموافقة على نقل تبعية المعهد الدولي العالى للإعلام بالشروق من مؤسسة محمد فريد خميس التنمية المجتمع إلى جمعية أكاديمية الشروق بتاریخ 2020/5/12 وعلى موافقة مجلس إدارة جمعية أكاديمية الشروق بتاریخ 2020/5/14 ؛ وعلى موافقة مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة بالجلسة رقم ( 61 ) على نقل تبعية المعهد الدولي العالى للإعلام بالشروق من مؤسسة محمد فريد خميس لتنمية المجتمع إلى جمعية أكاديمية الشروق.

ونصت المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالى على نقل تبعية المعهد الدولى العالى للإعلام بالشروق من مؤسسة محمد فريد خميس إلى جمعية أكاديمية الشروق، ونشر القرار فى الوقائع المصرية.