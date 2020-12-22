شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حدائق الحيوان: الزرافات الجديدة وصلت فى صندوق مجهز وسيارة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، تفاصيل استقبال حديقة الحيوان بالجيزة التابعة لوزارة الزراعة، خلال ساعات، 3 زرافات جديدة، لافتا إلى أن الزرافات الجديدة قادمة من جنوب أفريقيا فى صندوق واحد مُجهز لهم.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، لـ"الخليج 365"، إلى أن الزرافات الثلاثة وصلوا بالفعل لمطار القاهرة بقرية البضائع، وسيتم نقلها خلال ساعات معدودة لحديقة الحيوان بالجيزة.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أن شحن الزرافات على طائرة مخصصة لنقل الحيوانات من بلد المنشأ، لافتا إلى أنه سيتم استقبال الزرافات الجديدة بمسكنهم بحديقة حيوان الجيزة.

وأشار رجائى إلى أن حديقة حيوان الجيزة انتهت من تجهيز بيت الزرافات الجديد على مساحة تزيد عن 2 فدان، والذى يعد من الأماكن الأكثر استقبالاً للزوار بأحدث تصميم طبقا للاشتراطات الدولية وسيتم تسكينهم بمجرد وصولهم الحديقة.

وتستقبل حديقة الحيوان بالجيزة التابعة لوزارة الزراعة، خلال ساعات، 3 زرافات جديدة لتعويض ما فقدته الحديقة خلال الأعوام الماضية وهو ما دفع إدارة الحديقة للبحث عن طريقة لإستيراد زرافات جديدة لتعويض فقدانها أحد أهم الحيوانات التى تحظى بالشعبية من زوار الحديقة.

يأتى استقبال الزرافات الجديدة بعد التعاقد على 2 زرافة أنثى وواحد ذكر زراف للحديقة، حيث يتم استيراد الزرافات طبقا للاشتراطات الدولية، ومن خلال برامج تبادل الحيوانات المهددة بالانقراض لحل مشاكل التكدس أو العجز فى بعض الحيوانات البرية.